В Хабаровск съедутся борцы из Греции, Китая и России

Универсальный краевой спортивный комплекс превратится в площадку для международных сражений — в дальневосточной столице 29 и 30 апреля пройдёт открытый всероссийский турнир по спортивной борьбе. Участие в нём примут представители 15 регионов России, а также Греции и Китая. Ожидается, что к соревнованиям могут подключиться борцы из Кореи и Японии.

Около 500 юношей в возрасте до 17 лет сразятся за Кубок мэра Хабаровска. Турнир посвящён 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Участников разделят на 60 категорий. Спортсмены покажут мастерство в вольной и греко-римской борьбе, отдельно выступят девушки. Встречи пройдут на четырёх коврах одновременно.

«Ожидается, что почётным гостем турнира станет двукратный чемпион мира Роман Власов. Он действующий спортсмен, планируется, что проведёт в Хабаровске мастер-классы для местных борцов», — рассказал корреспонденту РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» президент краевой федерации спортивной борьбы Олег Графский.

Турнир пройдёт в течение двух дней. Победители получат звание кандидата в мастера спорта, кубки и медали, которые изготовили по специальным макетам. Награды выполнили в греческом стиле с изображением двух борцов. Организаторы надеются, что местные спортсмены без трофеев не останутся.

«В Хабаровске, в Комсомольске-на-Амуре достаточно сильная школа борьбы, поэтому мы рассчитываем, что медали будут», — отметил Олег Графский.