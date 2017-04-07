В Хабаровске отправили под суд продуманных торговцев "чёрной" калугой

В дальневосточной столице вынесли приговор одному из членов преступной группы, которые хранили, перевозили и продавали рыбу осетровых видов. Участники банды тщательно конспирировались, но правоохранители их всё равно засекли. Злоумышленникам не помогли ни сим-карты, зарегистрированные на других людей, ни слежка за патрулями полицейских.

Выяснилось, что с сентября по ноябрь 2014 года хабаровчанин объединился с другими участниками ОПГ. Для переговоров они использовали «чужие» сим-карты, преступные действия обсуждали в завуалированной форме. Рыбу перевозили на специально приисканном для этого автотранспорте, использовали во время операции мобильные радиостанции. Чтобы их не засекли, злоумышленники отслеживали маршруты патрулирования правоохранительных органов.

В декабре 2015 года один из членов банды в Николаевском районе купил у неустановленных лиц 135 туш калуги — 2 290 килограммов. Затем другой участник приехал на автомобиле «КАМАЗ» в Ульчский район, где ожидал от подсудимого дальнейших указаний. В это время он находился в посёлке Де-Кастри, где проверял погруженную рыбу, которую другие преступники должны были перевезти в населённый пункт. Однако по пути грузовик задержали правоохранители.

Аналогично в январе 2016 года стражи порядка изъяли 123 туши рыбы в посёлке Циммермановка, которые злоумышленники перегоняли в Хабаровск. Окончательно преступников остановили 25 февраля, когда они выгружали 41 калугу и амурского осетра на базе в дальневосточной столице.

Подсудимый заключил досудебное соглашение о сотрудничестве, поэтому дело рассмотрели в особом порядке. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Хабаровского края, суд приговорил местного жителя к двум с половиной годам лишения свободы условно. Кроме того, ему нужно будет выплатить штраф в размере 100 тысяч рублей.