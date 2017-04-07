Полиция опровергла факт "чёрных списков" в хабаровской поликлинике МВД

Управление МВД по региону опровергло информацию о существовании неких «чёрных списков» в ведомственной поликлинике, действующей в дальневосточной столице. В этом медучреждении получают помощь сотрудники полиции и хабаровского главка МЧС. При этом, как писало ранее РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», люди жаловались, что им отказывали в необходимом лечении, если вдруг служащий становился неугодным начальству. Это, по словам граждан, был определённый рычаг давления.

«По факту заявления некоторых бывших сотрудников МСЧ МВД России по Хабаровскому краю о существовании «чёрных» списков, препятствующих сотрудникам получать медицинскую помощь, позиция краевого правоохранительного ведомства остаётся принципиальной — подобных вопиющих нарушений закона в стенах ведомственного медучреждения нет и не было», — говорится в поступившим в адрес редакции официальном письме регионального управления МВД.

По данным ведомства, по фактам некачественного оказания медицинской помощи, которые проводились на основании жалоб как пациента, так и бывших работников, прошёл ряд проверок. Их результаты полностью опровергают доводы жалобщиков. Изучением ситуации занимались структуры МСЧ России по Хабаровскому краю, надзорные органы и независимые страховые компании — все пришли к заключению о полной законности действий медиков.

«Одной из героинь публикации, которая высказывает обвинения в адрес МСЧ МВД России по Хабаровскому краю, в течение 5 месяцев предоставлялась медицинская помощь, включая хирургическую и медикаментозную. Вопрос о проведении ей дорогостоящей операции в учреждении здравоохранения, не входящем в систему МВД России, также решился в пользу пациентки — операция была проведена исключительно за счёт средств МВД России. Всё это время она имела на руках листок освобождения от служебных обязанностей, в соответствии с которым получала денежное содержание в полном объёме», — сообщили редакции в краевом управлении МВД.

По факту жалобы ещё одного героя материала — начальника Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС по Хабаровскому краю Сергея Иваночко, в полиции отметили, что с 2015 года он имел девять случаев временной нетрудоспособности, проболев в общей сложности 237 дней. Как и первая героиня, мужчина имел на руках листок освобождения от служебных обязанностей, выданный работником МСЧ МВД России по Хабаровскому краю, в соответствии с которым также получал денежное содержание.