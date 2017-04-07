Новый герб на "белом доме" Хабаровского края оценили в 3,5 миллиона

В Хабаровском крае объявили аукцион на капитальный ремонт здания правительства и монтаж нового герба. Соответствующий документ появился на сайте госзакупок. Согласно этим данным, стоимость работ оценили в сумму больше 3,5 миллиона рублей.

Комитет госзаказа регионального правительства ищет компании, которые будут готовы выполнить эти работы. Исполнителю нужно будет осуществить ремонт и повесить герб за 60 дней с момента заключения контракта. Начальная цена составила 3 505 243 рубля. По документам, на изготовление герба запланировали примерно 2,4 миллиона, а остальную сумму отвели на его установку. Закончить работы, согласно этим же данным, планируют в октябре текущего года. Размер нового герба составит больше четырём метров в высоту и практически четыре метра в ширину.

РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» ранее писало, что изображение нового герба края утвердили ещё в октябре 2016 года. Новый закон должен был вступить в силу с 1 января, однако в региональном парламенте решили продлить время использования прежнего символа — в частности, на наградной документации. Дело в том, что на уже отпечатанных бланках, изготовленных почётных знаках и наградах Хабаровского края располагается прежнее изображение.