Исчезнувший книжный шкаф в Хабаровске оказался на свалке

Шкаф для буккроссинга, установленный на территории педагогического института ТОГУ в Хабаровске, унёс дворник. По приказу начальства он перетащил Лёву на помойку. Мусор, собранный институтом, уже вывезли на свалку, поэтому вернуть шкаф не удастся.

«После появления информации об исчезновении Лёвы началась паника, люди начали думать, что это тенденция. Я поехала на место. Начала искать камеры видеонаблюдения, нашла только одну, но в её поле зрения шкаф не попадает. Когда пошла за записями, встретила дворника, он на ломаном русском объяснил, что шкаф убрал он. Такой приказ ему дало начальство», — рассказала корреспонденту РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» медиакуратор ЦПУ [Хабаровск] Екатерина Крюкова.

Агентство писало, что шкаф исчез 6 апреля. Он простоял в арке по дороге в корпус № 6 полгода. Сейчас на месте Лёвы осталось только несколько журналов. Дворник любезно предложил помощь в установке другого шкафа, но его пока нет. Появление точки для буккроссинга на территории ПИ ТОГУ студенты согласовывали с руководством учебного заведения, поэтому не знают, кто мог отдать приказ на его уничтожение.

Сейчас Екатерина Крюкова разыскивает начальника дворника, чтобы выяснить подробности этой истории. Вероятнее всего, студентам придётся искать новый шкаф и место для его установки.

Это не первый случай исчезновения шкафа для буккроссинга в краевой столице. РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» писало, что недавно точка для обмена книгами исчезла с остановки «Горбольница». Очевидцы рассказывали, что её средь бела дня на повозке с лошадью увёз неизвестный мужчина.