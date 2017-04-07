Хабаровские медики проверили здоровье будущих первоклашек

Специалисты частной клиники в краевой столице провели бесплатный осмотр воспитанников детского сада «Родничок». Заключения специалистов узкого профиля понадобятся им для поступления в первый класс.

Обычно такой осмотр проводят медики в поликлиниках по месту жительства ребёнка. На этот раз врачи со специальным оборудованием и аппаратом для проведения ЭКГ сами приехали к детям. Будущих первоклашек осмотрели оториноларинголог, детский гинеколог, офтальмолог, хирург, детский стоматолог, невролог. Специалисты проверили здоровье 90 воспитанников детсада. Подобные осмотры они бесплатно проводят третий год.

«Такой осмотр проводится за полгода перед школой. Если специалисты нашли у ребёнка какие-то отклонения от нормы, у родителей будет время, чтобы поправить здоровье ребёнка. Как показал осмотр, воспитанники детского сада здоровенькие, сильных отклонений от нормы у них нет», — рассказала корреспонденту РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» главный врач медицинского центра «Наша клиника» Ольга Ерёмина.

После осмотра будущие первоклашки получили индивидуальные карты с заключениями врачей и их рекомендациями. Эти записи помогут следить за здоровьем детей в дальнейшем. Как сообщало агентство, в дальневосточной столице впервые за парты в этом году сядут 7 500 детей.