Хабаровчанин угнал машину у соседки ради вечернего автопроменада

Сотрудники уголовного розыска отдела полиции № 9 управления МВД России по Хабаровску задержали 39-летнего жителя дальневосточной столицы. Его подозревают в угоне автомобиля у своей соседки. Покатавшись по городу, злоумышленник бросил машину на улице и сбежал.

В правоохранительные органы за помощью обратилась жительница Железнодорожного района. Женщина сообщила, что из двора дома по улице Больничной неизвестный угнал иномарку. Машина заявительнице не принадлежит — она её арендовала. Транспортное средство с характерными наклейками на бортах хабаровчанка использовала для заработка частным извозом. Стоящий во дворе седан привлёк внимание любителя поездок — он угнал машину, а потом бросил её в другом конце города.

Вскоре правоохранители установили личность подозреваемого. Им оказался сосед заявительницы. Незадолго до преступления между ним и жертвой состоялся диалог на лестничной площадке, тогда хабаровчанин и похитил ключи с брелоком сигнализации от автомобиля. Угнав иномарку, 39-летний фигурант отправился в поездку по ночному городу. Потом он бросил машину на улице Клубной в микрорайоне Хабаровск-2. Седан вернули арендатору.

Полицейские выяснили, что раньше злоумышленник уже привлекался к уголовной ответственности за кражи и незаконный оборот оружия. Задержанному избрали подписку о невыезде в качестве меры пресечения.

РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» ранее писало о случаях, когда жители края пользовались доверительными отношением и угоняли автомобили у своих знакомых и друзей. Так, в январе текущего года в Комсомольске-на-Амуре полицейские задержали 19-летнего местного жителя по обвинению в угоне иномарки у своей подруги. Девушка сообщила, что машина пропала с территории придомовой автопарковки, пока она спала.

Осенью прошлого года в краевой столице правоохранителям удалось по горячим следам раскрыть угон дорогостоящей иномарки. Владелец машины заявил в полицию, что во время дружеских посиделок в кафе у него пропали ключи от автомобиля. Как оказалось, вместе с ними пропала и машина. Злоумышленник, который оказался знакомым потерпевшего, решил просто покататься.