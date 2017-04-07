В Хабаровске правоохранители "накрыли" сеть подпольных казино

В дальневосточной столице следователи совместно с оперативниками и бойцами Росгвардии пресекли деятельность сети подпольных казино. Они задержали троих организаторов нелегального бизнеса и изъяли больше 200 игровых автоматов. Каждый день заведения приносили больше миллиона рублей прибыли.

По версии следствия, трое мужчин организовали в Хабаровске подпольную сеть залов игровых автоматов. Стражи правопорядка обыскали 11 незаконных заведений. Кроме того, злоумышленники устроили в отдельно стоящем здании централизованный пункт видеонаблюдения за всеми игровыми залами. Там следователи и оперативники тоже побывали — задержали организаторов нелегального заработка, а также семерых администраторов. Всех отправили в изолятор временного содержания.

Как сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета России по Хабаровскому краю, в пункте наблюдения изъяли свыше миллиона рублей. По предварительным данным, именно такой доход ежедневно приносила подпольная сеть. Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства преступления и уточняют, кто ещё имел отношение к незаконной деятельности.

Ранее РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» писало о похожих случаях. Так, местный «предприниматель» купил через Интернет и разместил в торговых центрах дальневосточной столицы шесть автоматов, на каждом из которых незаконно зарабатывал до 80 тысяч рублей в месяц. Также полицейские задержали троих мужчин, которых подозревают в незаконной организации и проведении азартных игр. Злоумышленники снабдили город специальными терминалами и зарабатывали на них больше миллиона рублей в день.