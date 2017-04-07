В Хабаровске шифер упал на голову девочке по вине подрядчика

В краевой столице продолжается расследование инцидента, случившегося в минувшую среду, 5 марта, на улице Лермонтова. Тогда на семилетнюю девочку с крыши пятиэтажного дома упал кусок шифера. Об этом РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» писало ранее. Следователи уже возбудили уголовное дело, однако к проверкам присоединились и различные надзорные органы. Своё расследование начали и специалисты жилищно-коммунального хозяйства.

Ситуацию прокомментировал генеральный директор управляющей компании, которая занимается обслуживанием дома № 32 по улице Лермонтова — оттуда и упал кусок кровли. В многоэтажке проводили капитальный ремонт крыши. За несколько дней до происшествия кровельные работы приостановили из-за погодных условий. В день, когда случилось несчастье, строители не выполняли ремонт. Директору коммунальной организации подрядчик заявил, что вокруг дома всё время были ограждающие ленты, но в тот день их кто-то сорвал. Сейчас опасный участок огородили вновь.

«Подрядчика для проведения работ на крыше выбрал Фонд капитального ремонта, у него заключены договоры с организацией, есть технадзор. Разбираться в сложившейся ситуации будет Фонд капремонта, а нести ответственность — подрядчик», — сообщил генеральный директор управляющей организации «Сервис-Центр» Алексей Миненко.

Осенью 2016 года Фонд капремонта заключил контракт с организацией, по вине которой пострадала малолетняя хабаровчанка. Одна треть крыши на сегодняшний день уже сделана. Руководство управляющей компании утверждает, что строительная компания на рынке услуг зарекомендовала себя исключительно с хорошей стороны. Об этом информирует пресс-служба «ЖКХ-Групп».