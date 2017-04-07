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В Хабаровске дорожники продолжают игнорировать указания главы города

В Хабаровске дорожники продолжают игнорировать указания главы города
Руководитель подрядной организации заявил, что бригадам запретили выходить в час пик на дорогу
5 минут назад
Общество | Хабаровский край
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Фото: РИА "Восток-Медиа" / Ольга Соколова

Дорожные бригады, которые чинят покрытие на улицах Хабаровска, по-прежнему не обращают внимания на указания градоначальника. Они продолжают вскрывать асфальт и укладывать новый его слой на проезжую часть во время часа пик, а руководство МУПа даже не знает об этом.  

В минувший четверг, 6 апреля, во время вечерних пробок на главной улице города хабаровчане опять заметили работающих дорожников. Спецтехника стояла посреди проезжей части — асфальт там укладывали на заранее подготовленные участки, на промежутке от площади имени Ленина до перекрёстка с улицей Гайдара. Им не мешал даже дождь. Этот процесс зафиксировала на камеру своего мобильного телефона горожанка, которая поделилась записью с редакцией «Восток-Медиа — Хабаровск».

Агентство ранее писало о том, как 5 апреля в центре краевой столицы в утренний час пик дорожники трудились на улице Карла Маркса от Московской до Дикопольцева, провоцируя плотный трафик в сторону площади Ленина. Возле торгового центра «Дом одежды» образовалась серьёзная пробка — транспорт со стороны аэропорта двигался лишь по одной полосе, при этом водители вынуждены были лавировать между ямами, которые уже успели сделать рабочие.

На прошлой неделе — 31 марта — мэр Александр Соколов проинспектировал ход работ по устранению ям и выбоин на дорогах города после зимы. Глава администрации распорядился приостанавливать ремонт на время утреннего и вечернего часов пик. В управлении дорог и внешнего благоустройства озвучили, что управлять расписанием подрядных организаций не уполномочены. Заместитель директора МУП «Дорремстрой» заявил, что бригадирам запретили выводить подчинённых на городские магистрали, когда автолюбители спешат на работу или возвращаются домой.  

«Работы ремонтные бригады начинают с 8 утра и продолжают до захода солнца. Однако распоряжение Александра Соколова о том, чтобы не проводить ремонтные работы во время часа пик, мы исполняем. Начальникам бригад мы указали об этом, чтобы не мешать участникам дорожного движения и не усугублять пробки. О том, что вчера бригады работали во время вечернего часа пик на Карла Маркса, возле площади имени Ленина, я не в курсе. Я обязательно разберусь с этим вопросом», — рассказал корреспонденту РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» заместитель директора МУП «Дорремстрой» Александр Осадчий.

Также руководитель сообщил, что его подчинённые на данный момент ремонтируют главную улицу Хабаровска и дороги в районе Пятой площадки.

 
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