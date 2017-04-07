В Хабаровске активизировались шкафокрады

В краевой столице пропал ещё один шкаф для буккроссинга. На этот раз бесследно исчез Лёва, которого установили студенты Педагогического института ТОГУ в арке на территории учебного заведения.

«Вчера Лёва исчез. Подробностей его похищения никто не знает. В среду стоял, а на следующий день исчез — голая стена, шкафа нет. Мы шутим, что это «Букинист» восстаёт. А если серьёзно, то думаем, что это сделали люди, которым очень нужен шкаф в другом месте, например, на даче», — рассказал корреспонденту РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» инициатор проекта «Книжный шкап» Александр Колбин.

Если Лёва окажется на чьём-то дачном участке, то станет самостоятельным арт-объектом. Агентство писало, что шкаф студенты раскрасили и изобразили львёнка. В отличие от других точек по обмену книгами, он был ярким и выделялся среди других деревянных собратьев. На своём месте Лёва простоял всего полгода.

Недавно подобный шкаф исчез с остановки «Горбольница». Очевидцы рассказывали, что его средь бела дня на повозке с лошадью увёз неизвестный мужчина. На место точки для буккроссинга горожане приносят полки и ящики, но пока они больше напоминают гору деревяшек. Пока, даже визуально, они не могут заменить украденный объект.

«Пока не знаю, будут ли ребята вновь обустраивать шкаф. Но хочется, чтобы это делали сами горожане. Мы только подаём идеи. Охрану у каждого шкафа не поставишь, о сохранности должны заботиться сами люди, искать или заменять на новые. Тогда это будет настоящий город», — отметил Александр Колбин.