Хабаровчанин обокрал магазин инструментов и хотел подраться с охраной

Хищение тепловой пушки — уже не первое преступление в его "карьере"

Сотрудники правоохранительных органов краевой столицы задержали 33-летнего мужчину, которого подозревают в серии краж из двух магазинов в Индустриальном районе. Преступления мужчина совершал днём, во время работы торговых точек. Общий ущерб бизнесмены оценили в 35 тысяч рублей.

Первым в отдел полиции обратился предприниматель, владеющий магазином автозапчастей. Из торгового зала злоумышленник вынес деталь двигателя на отечественный грузовик марки «ЗИЛ» стоимостью в 27 тысяч рублей. Агрегат он сдал в пункт приёма металла неподалёку от места кражи, на улице Союзной. Выручку мужчина пропил.

Через два дня в дежурную часть МВД поступило ещё одно сообщение о краже из промышленного магазина. За помощью обратился владелец магазина электротоваров и строительных инструментов. Индивидуальный предприниматель рассказал правоохранителям, что злоумышленник зашёл в торговый зал и стал заинтересованно рассматривать прилавки с товаром. Он попросил работника магазина показать тепловую пушку, после чего взял прибор и направился к выходу.

Задержать мужчину попытался охранник. Однако фигурант оказал ярое сопротивление, сумел вырваться и скрыться вместе с похищенной техникой. Во время борьбы с секьюрити он обронил сотовый телефон. Торговая точка расположена на первом этаже жилого дома, на фасаде которого расположены камеры наружного наблюдения. Именно технические средства — телефон злоумышленника и видеосистема — помогли оперативникам в кратчайшие сроки задержать подозреваемого. Запись с места кражи выложили в группу dtp_khv в социальной сети Instagram.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Хабаровскому краю, сотрудники отдела полиции № 9 задержали 33-летнего подозреваемого. Злоумышленник — ранее неоднократно судимый житель Индустриального района. Он имеет большой послужной список — восемь раз привлекался к уголовной ответственности за кражи и различные преступления против личности. Мужчину водворили в изолятор временного содержания. Меру пресечения ему назначат в судебном порядке. В настоящее время сотрудники полиции проверяют информацию о причастности фигуранта к другим схожим криминальным эпизодам.