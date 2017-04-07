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Жители Хабаровска во Всемирный день здоровья обсудят депрессии

Жители Хабаровска во Всемирный день здоровья обсудят депрессии
В этот день по всей планете пройдут тематические встречи
16 минут назад
Общество | Хабаровский край
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Фото: pixabay.com

Хабаровчане присоединятся к жителям разных городов и стран во Всемирный день здоровья. Сегодня, 7 апреля, население планеты обсудит депрессии ― именно этому заболеванию посвящён праздник в 2017 году.

День здоровья отмечают каждый год в дату создания в 1948 году Всемирной организации здравоохранения. За прошедшее время членами ВОЗ стали 194 государства мира. Мероприятия в этот день проводятся для того, чтобы люди могли понять, как много значит здоровье в их жизни. Каждый год праздник посвящают глобальным проблемам, которые стоят перед здравоохранением планеты, и проходит под разными девизами: «В безопасности твоей крови ― спасение жизни многих», «Активность ― путь к долголетию», «Беременность ― особое событие в жизни. Сделаем его безопасным», «Защитим здоровье от изменений климата», «1000 городов ― 1000 жизней» и другие.

В 2017 году темой кампании по проведению Всемирного дня здоровья выбрали депрессию. От неё страдают люди всех возрастов, всех категорий населения и во всех странах. Депрессия причиняет психические страдания, негативно отражается на способности человека выполнять даже самые простые повседневные задачи и может иметь катастрофические последствия для взаимоотношений человека с близкими и друзьями. Тем не менее, заболевание поддаётся профилактике и лечению. Поэтому общая цель мероприятий ― сделать так, чтобы как можно больше людей, страдающих депрессией, могли обратиться за помощью и вылечиться.

РИА «Восток-Медиа ― Хабаровск» также писало, что сегодня горожане отметят день рождения Рунета: 7 апреля 1994 года для России был зарегистрирован домен .Ru, который внесли в международную базу данных национальных доменов верхнего уровня.

 
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