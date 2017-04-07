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Утренним выходом в онлайн хабаровчане отметят день рождения Рунета

Утренним выходом в онлайн хабаровчане отметят день рождения Рунета
К неофициальному празднику присоединилась вся страна
8 минут назад
Общество | Хабаровский край
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Фото: pixabay.com

Сегодня, 7 апреля, особенная дата для пользователей русскоязычного Интернета. В 1994 году в этот день для России был зарегистрирован домен .Ru, который внесли в международную базу данных национальных доменов верхнего уровня. Предварительно, 4 декабря 1993 года, на собрании крупнейших российских провайдеров того времени (Demos Plus, Techno, GlasNet, SovAm Teleport, EUnet/Relcom, X-Atom, FREEnet) было подписано соглашение «О порядке администрирования зоны .RU».


 

Таким образом, Россия была официально признана государством, представленным в Интернете. А дата, когда домен .Ru получил регистрацию, стала Днём рождения Рунета.


 

Уже в первый день существования зоны в ней были зарегистрированы, а впоследствии и делегированы первые доменные имена. До этого все отечественные ресурсы Сети, начиная с 1991 года, размещались в международных доменах и в зоне .SU. После распада Советского Союза началась работа над созданием доменов новых независимых государств, и со временем появились 15 доменов для бывших советских республик.


 

Сегодня в России введён ещё один домен — .рф — национальный домен верхнего уровня для Российской Федерации. Это первый в Интернете домен на кириллице. Отличием от введённого ранее домена «.ru» является то, что в домене «.рф» все имена второго уровня пишутся исключительно кириллицей. Регистрация имён в новой зоне началась в ноябре 2009 года — сначала она была доступна только для государственных структур и владельцев торговых знаков. Открытая регистрация доменных имён всех желающих в зоне .рф началась спустя год — в ноябре 2010 года.

 
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