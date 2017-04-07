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В пятницу синоптики "запретили" в Хабаровске дождь

В пятницу синоптики "запретили" в Хабаровске дождь
Кроме этого, в городе изменилось направление ветра
только что
Погода | Хабаровский край
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Фото: pixabay.com

В дальневосточной столице сегодня, 7 апреля, преимущественно ясная погода. Вчерашние тучи полностью покинули небосвод, и солнце продержится до конца дня.


 

 

Температура воздуха в утренние часы составит уже привычные горожанам 0...+2 градуса по Цельсию. После обеда потеплеет до +10...+12 градусов. Специалисты Дальневосточного УГМС не прогнозируют сегодня осадков.


 

 

В Хабаровске снова изменилось направление ветра. Воздушные массы движутся с юго-западной стороны со скоростью 6-11 метров в секунду.

 
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