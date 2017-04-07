В пятницу синоптики "запретили" в Хабаровске дождь

В дальневосточной столице сегодня, 7 апреля, преимущественно ясная погода. Вчерашние тучи полностью покинули небосвод, и солнце продержится до конца дня.
Температура воздуха в утренние часы составит уже привычные горожанам 0...+2 градуса по Цельсию. После обеда потеплеет до +10...+12 градусов. Специалисты Дальневосточного УГМС не прогнозируют сегодня осадков.
В Хабаровске снова изменилось направление ветра. Воздушные массы движутся с юго-западной стороны со скоростью 6-11 метров в секунду.
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