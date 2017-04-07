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Хабаровск опередил край на 30 % по заболеваемости кишечными инфекциями

Хабаровск опередил край на 30 % по заболеваемости кишечными инфекциями
Данные контрольных ведомств говорят о недостаточной очистке питьевой воды
14 минут назад
Общество | Хабаровский край
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Фото: pixabay.com

Специалисты Роспотребнадзора в последнее время отмечают, что среди населения дальневосточной столицы вырос уровень заболеваемости кишечными инфекциями. Статистика по городу почти на 30 % превышает средний показатель по Хабаровскому краю. Связывают это с нарушением санитарно-эпидемиологических требований,  а также с употреблением в пищу продуктов, приобретённых, в том числе, в местах несанкционированной торговли. Среди других причин — игнорирование запрета на купание в активный период энтеровирусной инфекции. Ещё одна опасность, по мнению начальника отдела эпидемиологического надзора регионального управления Роспотребнадзора Татьяны Каравянской, — некачественная питьевая вода.

На межведомственном заседании при мэрии Хабаровска обсудили меры, направленные на снижение распространения острых кишечных инфекций. Муниципальному предприятию «Водоканал», в частности, поручили усилить контроль над соблюдением регламента очистки питьевой воды и канализационных стоков. Комитетам по управлению районами необходимо обеспечить постоянный контроль над работой водоразборных колонок и уделять особое внимание очистке территорий от несанкционированных свалок. В образовательных учреждениях необходимо вести постоянный контроль над выполнением требований санитарного законодательства, проведением профилактических мероприятий. 

«Основные нарушения — реализация продуктов с истёкшим сроком годности, нарушение температурных условий хранения продуктов питания. На предприятиях не проводится программа производственного контроля качества произведённой продукции. Существуют случаи, когда работники предприятий не проходят медосмотры», — отметила Татьяна Каравянская.

За прошлый год специалисты Роспотребнадзора проверили более 50 предприятий и в деятельности половины из них выявили нарушения санитарного законодательства, составили 58 протоколов на сумму более 600 тысяч рублей. О подобном случае, когда организация не побеспокоилась о питьевом режиме своих подопечных, писало ранее РИА «Восток-Медиа — Хабаровск». Хабаровская прокуратура наказала исправительные колонии №№ 3, 12, 13 УФСИН России по Хабаровскому краю за то, что руководство учреждений поило заключённых водой, не соответствующей санитарным правилам и нормам. Должностные лица не проводили производственный контроль качества жидкости, сотрудники игнорировали обязанность с определённой периодичностью отбирать пробы и проводить исследования.

 
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