В Хабаровском крае при пожаре погибли два человека

В посёлке Мылки Амурского района в результате пожара в частном доме заживо сгорели два человека. Скорее всего, смерть наступила в результате несчастного случая. По крайней мере, представители регионального управления Следкома России не дают информации о том, что происшествие носит криминальный характер.

Пожар заметили слишком поздно, несмотря на то, что возгорание произошло ещё в дневное время. К прибытию первых подразделений огнеборцев одноэтажный дом был полностью охвачен пламенем, горел и рядом припаркованный автомобиль. Несмотря на масштабность — площадь пожара составила 80 квадратных метров — справиться с огнём удалось за один час. Ещё столько же понадобилось на проливку и разборку деревянных конструкций постройки. Удалось избежать и взрыва газа — из горящего дома спасатели эвакуировали два баллона с пропаном. Автомобиль выгорел до остова.

Тела удалось обнаружить только после ликвидации открытого горения. Помочь пострадавшим уже было нечем. Поэтому спасатели на место происшествия вызвали полицейских. В причинах пожара сейчас разбираются следователи и сотрудники отдела надзорной деятельности МЧС России.