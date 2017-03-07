Общественники попросили мэра Комсомольска убрать снежные кучи

Активисты Хабаровского регионального отделения ОНФ провели мониторинг уборки дорог и крыш в Комсомольске-на-Амуре. Проверку устроили в рамках проекта «Снежный фронт». Общественники нашли в городе наледь на проезжей части, сосульки на крышах, а вот дорожной техники во время снегопада активисты не увидели вовсе.

«В городе все газоны и обочины превратились в сугробы, что создаёт дополнительную опасность для пешеходов. Снежные кучи просто невероятных размеров. Качественно очищаются только подъезды и подходы к основным социально значимым объектам и органам власти», — отмечается в сообщении пресс-службы Хабаровского регионального отделения Общероссийского народного фронта.

Активисты направили главе Комсомольска-на-Амуре письмо с просьбой разобраться в сложившейся ситуации и устранить выявленные нарушения. Сегодня пресс-служба городской администрации сообщила, что ночью в Центральном округе 14 единиц техники чистили дороги, пешеходные переходы и тротуары. В Ленинском округе с 5:00 работают 17 машин и десять рабочих.

Общественники также следят за очисткой междугородних трасс и федеральных магистралей. Как писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», активисты ОНФ направили письма министерству транспорта и промышленности Хабаровского края, начальнику краевой ГИБДД и руководителю КГКУ «Хабаровскуправтодор» с просьбой решить проблемы на дороге, связывающей Лидогу и Ванино, а также на трассе Хабаровск — село Мичуринское — село Смирновка — село Галкино.