Дворец бракосочетаний в Хабаровске останется на том же месте

Хабаровский дворец бракосочетания не будет менять прописку. Об этом сегодня, 7 марта, сообщила пресс-служба мэрии — письмо с такой информацией пришло из правительства края. Содержание документа администрация не раскрывает.

Как писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», к региональным властям в феврале этого года обратились члены городского Совета политических партий и общественных организаций. Вопрос переноса городского отдела ЗАГС на новое место — просторную постройку под смотровой площадкой на Комсомольской площади — стал предметом одного из заседаний чиновников, общественников и народных избранников.

Двухъярусное помещение длительное время пустовало и требовало многомиллионных вложений. Однако при этом оно почти в три раза больше дома на Пушкина, 62 и могло стать полноценным, просторным дворцом бракосочетаний. Был и инвестор, готовый вложить в проект не менее 100 миллионов рублей и воплотить идею в жизнь до конца 2017 года. Причём до этого в краевой казне на протяжении десяти лет не было денег, чтобы достроить объект, его семь раз выставляли на торги, но так и не продали.

Несмотря на жалобы людей, которые сетовали на тесноту здания на Пушкина и нехватку времени для регистрации браков, у инициативы расширения главного ЗАГСа Хабаровска тоже нашлись противники. Участники заседаний городского совета изначально не поддержали идею переезда. По их мнению, облик здания больше напоминает спортивное сооружение, к тому же свадебные кортежи могут создать помехи для общественного транспорта, а выхлопы — навредить зелёным насаждениям у площади.

По информации общественников, озвученной на заседании, рядовые люди тоже высказывались против переноса ЗАГС. В своих обращениях они просили оставить Дворец в здании на улице Пушкина как дань уважения многолетней городской традиции.

Правительство края в ответе городской администрации сообщило, что в отношении объекта на Комсомольской площади будут рассматриваться различные варианты его использования, в том числе и возможность размещения отдела ЗАГС Кировского района.