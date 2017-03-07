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Хабаровские автоинспекторы одарили автоледи букетами тюльпанов

Хабаровские автоинспекторы одарили автоледи букетами тюльпанов
В честь праздника за мелкие нарушения ПДД женщин не наказывали
только что
Общество | Хабаровский край
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Фото: РИА "Восток-Медиа"

В канун Международного женского дня сотрудники ГИБДД провели ежегодную акцию, целью которой является не только поздравить представительниц прекрасного пола, но и лишний раз напомнить им о правилах дорожного движения. В этом году точкой раздачи подарков стала Комсомольская площадь. Автоинспекторы заготовили 25 букетов — по три тюльпана в каждом. Полицейские вышли на дорогу и пристально всматривались в подъезжающие автомобили — главной задачей было остановить машину, которой управляет женщина.


 
«Женщины к этому хорошо относятся, сразу поднимается настроение. И нам приятно, как сотрудникам госавтоинспекции, удивить женщин. Вроде, когда сотрудник останавливает, начинают напряжённо думать: «Значит, я что-то нарушила», а тут раз — и цветы. Настроение поднимается. От подарков ни разу не отказывались. Женщины, наоборот, очень благодарны. Некоторые воспринимают с удивлением, но все всегда говорят: «Спасибо». Сегодня к ответственности привлекать не будем, но проведём профилактическую беседу. Но и не забываем напоминать о правилах дорожного движения и поведения на дороге», — рассказал корреспонденту агентства старший инспектор отдела пропаганды ГИБДД УМВД по Хабаровску Александр Баранов.

В первом же автомобиле, который остановил инспектор. оказались сразу три виновницы предстоящего торжества. Пассажиркам тоже вручили цветы. Женщин очень удивил и порадовал такой неожиданный сюрприз в преддверии праздника.


 

 

«Мы вообще едем с работы, по делам бухгалтерии. Я слышала, что такое практикуется, но не ожидала. Вообще обалденно и классно!» — поделилась с корреспондентом РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» водитель Mazda Demio Ирина Коровина.

Девушка, которая была следующей в числе одаряемых полицейскими, пожелала всем женщинам быть внимательней на дорогах и не забывать документы.

 

«Любви, гармонии в семье, всего самого лучшего. Чтобы на дороге без происшествий, без ДТП и чтобы документы всегда с собой были», — озвучила Евгения Сахнова.


 

 

Автоинспекторы не скупились на поздравления, но главное пожелание, которое они озвучивали всем хозяйкам авто — безопасная езда.

«Хочется поздравить вас с Международным женским днём, вашего пассажира тоже с праздником. Безопасной езды, соблюдения ПДД и культуры вождения. Цветите и радуйте нас, мужчин», — пожелал автолюбительнице Александр Баранов.


 
 

 

 

 

Не обошлось и без казусов. Патрульные заметили приближающийся автомобиль, у которого на передней части отсутствовала табличка государственного регистрационного знака, а за рулём его находилась молодая горожанка.

«Здравствуйте, госавтоинспеция города Хабаровска, майор полиции Баранов Александр. Документы можно ваши посмотреть? Екатерина Юрьевна, а что у вас с автомобилем? С номером? Номер должен быть на передней части автомобиля, знаете? Санкция за такое правонарушение есть — 5000 рублей. Ну ладно, в канун Международного женского дня прощаем, поздравляем с праздником. Желаем безаварийных дорог, соблюдения правил дорожного движения», — пожелал нарушительнице полицейский.


 

Девушка очень смутилась и объяснила, почему на её автомобиле нет номера. Иномарка недавно побывала в ДТП, где существенно пострадала часть капота, а также передний бампер. Номер хабаровчанка обещала прикрепить в ближайшее время.

«Поздравляю всех автолюбительниц. Желаю, чтобы не было ДТП. Главное, чтобы были любимы. Спасибо большое за цветы», — поблагодарила автоинспекторов неоштрафованная автоледи.


 

Не обошли вниманием стражи правопорядка и своих коллег-женщин. Накануне состоялась торжественная церемония, где инспекторы поздравили прекрасную половину Госавтоинспекции.

«Своих коллег мы поздравили. Было торжественное мероприятие, были цветы, было торжественное чаепитие. Наши сотрудники, которые из числа вокально-инструментального ансамбля, исполнили концерт», — поделился Александр Баранов.

 
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