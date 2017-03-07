Игроков хабаровского "Амура" вызвали в сборную России

Три форварда отправятся с олимпийской командой на сбор в Южной Корее

Олимпийская хоккейная команда России с 15 по 20 марта проведёт сбор в Южной Корее. Участие в нём примут три игрока хабаровского «Амура». К сборной присоединятся форварды Вячеслав и Владислав Ушенины, а также Кирилл Капустин.

Игроков клуба из дальневосточной столицы официально вызвали в олимпийскую команду. В её составе «тигры» 18 и 19 марта сыграют в товарищеских матчах с национальной сборной Южной Кореи.

По итогам завершившегося для «Амура» сезона Владислав Ушенин сыграл в 58 матчах, забросил 12 шайб и сделал десять результативных передач. Его брат провёл 47 игр, в которых отметился четырьмя голами и 12 передачами. Кирилл Капустин сыграл за «тигров» в 51-й встрече, в которых смог восемь раз поразить ворота соперников и пять раз помог сделать это другим игрокам «Амура».

Как сообщает пресс-служба ХК «Амур», сбор хоккеисты проведут в рамках подготовки к Олимпиаде в Пхенчхане. С ними отправится персонал национальной команды. Во время пребывания там специалисты федерации хоккея России изучат все объекты олимпийской инфраструктуры, где дружина будет играть, тренироваться и проживать во время Зимних игр.

Ранее РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» писало, что национальная хоккейная сборная России проведёт подготовку к Олимпиаде в дальневосточной столице. О готовности к приёму спортсменов заявил министр спорта Павел Колобков.