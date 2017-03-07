В Хабаровске вспомнили о памятнике Гагарину

Администрация дальневосточной столицы 20 мая планирует установить основание для памятника Юрию Гагарину. Монумент должен появиться в парке, названном именем первого космонавта.

Макет постамента много лет назад создали хабаровчане Эдуард Маловинский и Александр Мамешин. Полутораметровое гипсовое изваяние сейчас стоит в музее имени Гродекова. Проект представляет собой колонну с установленным сверху бюстом Гагарина в скафандре.

«Макет создали давно, предполагалось, что памятник установят в парке Гагарина, но после начала реконструкции этот вопрос отложили. Если установят закладной камень, то мы будем поднимать общественность с призывом установить именно этот памятник. Он очень достойный, а Маловинский и Мамешин — профессионалы, известные в городе люди», — рассказала корреспонденту РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» методист детско-юношеского центра «Поиск» Елена Красникова.

Сотрудники центра также выяснили, что отец Александра Мамешина закладывал парк. Изначально он назывался парком культуры и отдыха Индустриального района. После визита космонавта горожане стали называть его парком Гагарина. Лишь через несколько лет объект получил нынешнее название.

За то, чтобы разместить в парке памятник Юрию Гагарину, хабаровчане голосовали ещё в 2012 году. Как писало агентство, тогда обязательную установку монумента единогласно поддержало интернет-сообщество. Главный архитектор города Аркадий Корзун обещал учесть предложения, однако после начала реконструкции парка вопрос о появлении памятника повис в воздухе. В 2015 году городская служба заказчика заявляла, что проект уже создан и обнародован, хотя окончательно не утверждён.