В Хабаровском крае проверят колледжи, техникумы и коррекционные школы

Сегодня вторник, 07 марта 2017 года, 15:44
В Хабаровске вспомнили о памятнике Гагарину
В Хабаровске вспомнили о памятнике Гагарину
Игорь Пушкарёв даже в СИЗО думает о женщинах Владивостока
Игорь Пушкарёв даже в СИЗО думает о женщинах Владивостока
Школа на севере Приморья осталась без многих учителей
Школа на севере Приморья осталась без многих учителей
Очевидцы сообщают об ограблении банка в Уссурийске
Очевидцы сообщают об ограблении банка в Уссурийске
Мэрия Владивостока открестилась от "тюльпанщиков на колёсах"
Мэрия Владивостока открестилась от "тюльпанщиков на колёсах"
Регионы:


Популярное
вчера, 20:57
Дерзкое ограбление ювелирного во Владивостоке попало на камеру
сегодня, 14:13
Мэрия Владивостока открестилась от "тюльпанщиков на колёсах"
вчера, 17:30
Поликлиника № 10 вызвала больше всего нареканий у хабаровчан
сегодня, 07:00
Стало известно, когда в Приморье потеплеет
сегодня, 14:20
Очевидцы сообщают об ограблении банка в Уссурийске
сегодня, 11:34
101 роза для селфи: в Приморье обсуждают "букеты напрокат"
сегодня, 10:45
В Приморье участники фестиваля ЛГБТ пожаловались в Генпрокуратуру
сегодня, 12:00
Хабаровчанин в цирке прилюдно признался в своих чувствах к девушке
вчера, 17:08
Приморские полицейские расследуют дело браконьера на снегоходе
сегодня, 11:47
Утро вторника не обрадовало водителей Владивостока

Обсуждаемое
сегодня, 10:45
6

В Приморье участники фестиваля ЛГБТ пожаловались в Генпрокуратуру
вчера, 17:30
4

Поликлиника № 10 вызвала больше всего нареканий у хабаровчан
полчаса назад
2

Игорь Пушкарёв даже в СИЗО думает о женщинах Владивостока
сегодня, 10:04
2

В Приморье объявят конкурс проектов дизайна дворов и парков
сегодня, 11:20
1

Не всем хабаровчанам нравятся громкоговорители на улицах города
сегодня, 11:40
1

Хабаровчане получат материнский капитал быстрее
сегодня, 11:34
1

101 роза для селфи: в Приморье обсуждают "букеты напрокат"
сегодня, 14:20
1

Очевидцы сообщают об ограблении банка в Уссурийске
вчера, 17:08
1

Приморские полицейские расследуют дело браконьера на снегоходе
вчера, 17:38
1

В Приморье "Единая Россия" моделирует грядущие выборы
Народный топ новостей

Гость
Сергей Катырин: мы можем дать бизнесу 800 миллиардов на развитие вчера, 09:36
Сергей Катырин: мы можем дать бизнесу 800 миллиардов на развитие
Андрей Мартемьянов: наш девиз — "Если не мы, то кто?" 28.02.2017
Андрей Мартемьянов: наш девиз — "Если не мы, то кто?"

Актуально
На Камчатке обсудили актуальные проекты рыбной отрасли вчера, 11:20
На Камчатке обсудили актуальные проекты рыбной отрасли
Рыбокомбинат "Островной" выходит на всероссийский рынок 01.03.2017
Рыбокомбинат "Островной" выходит на всероссийский рынок
Рыбаки попросили главу правительства РФ поддержать аквакультуру 28.02.2017
Рыбаки попросили главу правительства РФ поддержать аквакультуру


Опрос

Какими госуслугами вы чаще всего пользуетесь через Интернет?


Вы можете выбрать несколько вариантов ответа

Всего проголосовало: 29



Система Orphus

В Хабаровском крае проверят колледжи, техникумы и коррекционные школы

В Хабаровском крае проверят колледжи, техникумы и коррекционные школы
Учреждениям дадут независимую оценку качества
24 минуты назад
Общество | Хабаровский край
Версия для печати
Понравилось: 0

Фото: pixabay.com

Эксперты дадут независимую оценку качества образовательной деятельности учреждений профессионального и дополнительного образования, а также коррекционных школ региона. Их проверят на открытость и доступность информации об организации, комфортность условий, доброжелательность и компетентность работников, удовлетворённость населения качеством образовательной деятельности и многие другие показатели.  

Как сообщает портал «Прообраз 27», об этом на очередном заседании общественного совета рассказала начальник отдела итоговой аттестации и оценки качества образования Минобрнауки региона Екатерина Кошельникова.

«В этом году независимая оценка качества будет проведена в 385 образовательных организациях. Из них: 173 организации дополнительного образования, 40 организаций профессионального образования. А также 30 учреждений, показавшие наихудшие результаты по итогам независимой проверки в 2015-16 годах», — подчеркнула она.

Как следует из объяснения чиновника, это не первое подобное мероприятие в Хабаровском крае: в 2015 году в перечень объектов независимой оценки вошли средние школы, а в 2016 году — детские сады. Как показали результаты проверки, удовлетворённость качеством образовательной деятельности детских садов в среднем по краю составляет 92 % — это на 10 % выше, чем в школах. Результаты опубликуют на сайте для размещения информации о государственных и муниципальных учреждениях.

 
Добавляйте в свои контакты редакционный номер WhatsApp "Восток-Медиа"!
Мы ждем ваших комментариев, реплик и новостей.
Если вы хотите, чтобы о каком-то событии или происшествии узнали все, напишите нам.
+7 902 554 54 54
 

Комментарии


Ваше сообщение:
Введите код с картинки:   
Внимание!
Согласно статье 4 закона «О средствах массовой информации» в комментариях не допускается «разглашения сведений, составляющих государственную или иную специально охраняемую законом тайну, для распространения материалов, содержащих публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публично оправдывающих терроризм, других экстремистских материалов, а также материалов, пропагандирующих порнографию, культ насилия и жестокости». Также удаляются комментарии, содержащие ненормативную лексику и оскорбления.


Lentainform

Новости по теме

© 2001–2017 ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ
Региональное информационное агентство "Восток-Медиа"
Редакция в Приморском крае: 690091, г. Владивосток, ул. Тигровая, 30, 10 этаж. Тел.: +7 (423) 260-61-97, e-mail: agency@vostokmedia.com
Редакция в Хабаровском крае: 680063, г. Хабаровск, ул. П. Комарова, 3а, офис 403. Тел.: +7 (4212) 45-30-53, e-mail: habnews@vostokmedia.com
Рекламный отдел: +7 (423) 260-61-99, e-mail: info@vostokmedia.com, reklama@vostokmedia.com

Свидетельства о регистрации средств массовой информации:
ИА «Восток-Медиа» - ИА № ФС77-52802 от 08.02.2013 г., выдано Роскомнадзором.
Сетевое издание «Восток-Медиа» - Эл № ФС77-61690 от 01.05.2015 г., выдано Роскомнадзором.

Рейтинг@Mail.ru