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Комсомольчанин долгое время разорял "золотой запас" своей матери

Комсомольчанин долгое время разорял "золотой запас" своей матери
Похищенные украшения он сдавал в ломбард, а деньги пропивал
20 минут назад
Общество | Хабаровский край
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Фото: pixabay.com

Житель Комсомольска-на-Амуре ответит в суде за серию краж ювелирных изделий. Мужчина несколько раз запускал руку в коллекцию золотых украшений своей матери, относил их в ломбард, а вырученные деньги тратил на спиртное. Пресечь воровство правоохранителям удалось только после заявления потерпевшей — женщина обнаружила очередную пропажу.

В ходе предварительного следствия стражи правопорядка выяснили, что 24-летний житель дома по Магистральному шоссе похитил у своей матери золотую цепочку с кулоном. Стоимость похищенного составила порядка 50 тысяч рублей. После обращения пенсионерки в правоохранительные органы сотрудники полиции изъяли из ломбарда похищенное золото и вернули законной владелице. Фигуранта привлекли к уголовной ответственности, но это не исключило рецидива преступления. Аналогичным способом мужчина украл ювелирные украшения ещё трижды.

Общая сумма вырученных им денег составила порядка 100 тысяч рублей. Всю наличность, полученную в ломбарде, мужчина потратил на алкоголь. Стражи правопорядка изъяли украшения и вернули их законной хозяйке.

«Уголовное дело, возбуждённое по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража» направлено в суд для дальнейшего рассмотрения по существу», — сообщили в пресс-службе управления МВД России по Хабаровскому краю.

Теперь комсомольчанину грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. До вынесения приговора он будет находиться под подпиской о невыезде.

 
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