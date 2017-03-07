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На высокотехнологичную медпомощь в Хабаровском крае потратят миллиард

На высокотехнологичную медпомощь в Хабаровском крае потратят миллиард
Получить современное лечение смогут больше шести тысяч жителей региона
только что
Общество | Хабаровский край
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Фото: pixabay.com

В ближайший год в Хабаровском крае вырастет объём высокотехнологичных медицинских услуг. В эту сферу региональные власти планируют направить больше миллиарда рублей. Это на 15 % больше, чем в прошлом году. Ожидается, что современную помощь специалистов смогут получить около 6,4 тысячи жителей региона.

По информации пресс-службы краевого правительства, одним из ведущих центров высокотехнологичной медицины в Хабаровске является больница № 10. В 2017 году на её базе планируют оказывать помощь по абдоминальной хирургии и гинекологии, а также прооперировать 80 больных с заболеваниями урологического и офтальмологического профилей.Однако это медицинское учреждение вызвало больше всего нареканий у горожан. Как писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», пациентам не нравится, что приёма у врача приходится ждать несколько часов, талоны в электронной очереди разбирают на несколько дней вперёд, а экстренную помощь невозможно получить без предварительной записи.

Ещё одно учреждение с подобными услугами — краевой кожно-венерологический диспансер. По оториноларингологии и челюстно-лицевой хирургии помощь можно получить в хабаровской городской больнице № 2 имени Матвеева.

По данным краевого министерства здравоохранения, за последние три года в медицинских учреждениях региона врачи провели больше 500 операций по эндопротезированию тазобедренных суставов, порядка четырёх тысяч — по офтальмологии, установили около трёх тысяч стентов при острых инфарктах миокарда, позволяющих восстановить в кратчайшие сроки кровоснабжение сердца.

Благодаря развитию высокотехнологичных медицинских услуг и их доступности, в Хабаровском крае стало меньше жителей, получивших инвалидность. За последние три года их количество уменьшилось на 18 %.

 
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