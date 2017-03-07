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Хабаровский сноубордист передумал возвращать амуницию, взятую напрокат

Хабаровский сноубордист передумал возвращать амуницию, взятую напрокат
Два комплекта снаряжения обошлись владельцу в 50 тысяч рублей
7 минут назад
Происшествия | Хабаровский край
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Фото: pixabay.com

В дальневосточной столице любитель катания на сноуборде взял в аренду экипировку для экстремального развлечения и передумал её возвращать. Правоохранители задержали его после обращения владельца снаряжения — предпринимателя, который сдаёт амуницию в прокат. Злоумышленника удалось разыскать по документам, которые он оставил в залог.

В городской отдел полиции № 10 обратился хабаровский предприниматель, который занимается сдачей в аренду экипировки и инвентаря для занятий различными экстремальными видами спорта. Один из клиентов компании не вернул снаряжение для занятий сноубордом — два комплекта амуниции общей стоимостью порядка 50 тысяч рублей. Стражи правопорядка выяснили, что злоумышленник одолжил экипировку, оставив в залог документы. Когда подошло время возвращать имущество, он перестал выходить на связь.

Как оказалось, документы, оставленные в залог, клиенту не принадлежали — они были оформлены на другого человека. В ходе разыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемого. Им оказался 19-летний безработный житель Индустриального района. Ранее он был дважды судим за кражи.

Похищенный инвентарь фигурант успел продать. Оперативники разыскивают экипировку, чтобы вернуть её владельцу. До избрания меры пресечения 19-летнего хабаровчанина водворили в следственный изолятор.

«Следственными органами возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество», — сообщили в пресс-службе управления МВД России по Хабаровскому краю.

 
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