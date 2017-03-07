В "Дальспецстрое" до сих пор ждут обещанных к 23 февраля зарплат

Деньги поступили на счёт предприятия, но сотрудникам их пока не выдавали

Сотрудники «Дальспецстроя», с которыми обещали рассчитаться по зарплатным долгам ещё в феврале, по-прежнему находятся в режиме ожидания. За прошедший месяц предприятию удалось сделать ещё один шаг к решению этой проблемы — деньги из федерального центра поступили на счёт, однако на руки их смогут выдать только после ряда бюрократических согласований.

Как писало РИА «Восток-Медиа», задолженность компании перед 1460 сотрудниками в регионе составляет около 150 миллионов рублей. Это обстоятельство оказывает крайне негативное влияние на общие показатели Хабаровского края по зарплатным долгам. Правительству региона удалось договориться с министерством обороны о том, что компания получит часть денег по выполненным контрактам до 23 февраля и сможет выполнить обязательства перед работниками.

Как сообщила корреспонденту агентства заместитель министра экономического развития Хабаровского края Маргарита Бастрикина, военное ведомство своё обещание выполнило. Тем не менее, задолженность «Дальспецстроя» перед кадрами продолжает расти.

«Деньги на счёт поступили — речь идёт о сумме около 380 миллионов рублей. Но теперь потребуется ряд согласований, в том числе — с руководством космодрома Восточный. Компания должна получить разрешение на использование этих средств на выдачу заработной платы», — сказала Бастрикина.

Заместитель министра воздержалась от точных прогнозов касаемо длительности предстоящих процедур.

«Вопрос, на самом деле, должен решиться оперативно. Деньги должны пройти через краевое казначейство. «Дальспецстрой» сейчас в срочном порядке оформляет с ним договор и готовит другие документы. Как быстро удастся сработать — неизвестно, система такова, что на каждый «чих» нужно получить согласие сверху. Но деньги пришли, они зарезервированы под зарплату и никуда не денутся», — подчеркнула чиновник.

РИА «Восток-Медиа» писало, что в апреле 2016 года работники, задействованные на стройплощадках ФГУП в Хабаровске, объявили забастовку из-за задержек заработной платы. На тот момент задолженность «Дальспецстроя» в этом направлении превысила отметку в 150 миллионов рублей. Военный прокурор возбудил дело об административном преступлении по статье «Нарушение трудового законодательства». По результатам рассмотрения предприятие оштрафовали, а также вынесли предписание погасить задолженность перед работниками. После этого застройщик перечислил сотрудникам более 94 миллионов рублей. В скором времени работники снова пожаловались на задержку зарплаты.