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Хабаровчанин в цирке прилюдно признался в своих чувствах к девушке

Хабаровчанин в цирке прилюдно признался в своих чувствах к девушке
Сюрприз устроили во время концерта "Приют влюблённых романтиков"
только что
Культура | Хабаровский край
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Фото: РИА "Восток-Медиа"

В преддверии 8 марта лучшие вокалисты дальневосточной столицы провели концерт для хабаровчанок. Одному из зрителей артисты помогли признаться в чувствах к девушке. Молодой человек покинул своё место в зале, а затем появился на сцене вместе с вокальным квартетом «Триумф». На глазах у публики он присоединился к выступающим, сказал своей спутнице, что она ему очень нравится и исполнил для неё песню. Так мероприятие оправдало своё название — «Приют влюблённых романтиков».


 

 


 

На протяжении почти двух часов для хабаровчанок выступали лучшие актёры и вокалисты города: заслуженные артисты России Евгений Путивец и Денис Желтоухов, мужской вокальный квартет «Триумф», музыкальный проект «Отражение», мастер степа Арсений Морозов.


 

 

«Это лучшие исполнители Хабаровска. Они взяли лучшие номера из своего репертуара. «Триумф» и «Отражение» в принципе поют и играют о любви, а Денис Желтоухов — народный артист России, который умеет потрясающе исполнять такой репертуар», — рассказала корреспонденту РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» начальник отдела по связям с общественностью КГАУК «КНОТОК» Елена Костюченко.


 

«Романтики» выбрали необычную площадку для выступления — краевой цирк. На манеже установили современную сцену, которая немного сократила круг, но усложнила артистам задачу — охватывать больше аудитории. Однако миссия для вокалистов оказалась вполне выполнимой.


 

 

«Площадка необычная, артистам всегда сложнее работать в круге, охватывать почти 300 градусов. Но акустика, свет, звук — потрясающие. Выступать для женщин — самое прекрасное, что может быть. Мы, все участники концерта — принадлежим к сексуальному меньшинству — любим женщин. Сейчас таких всё меньше, большинство у нас совершенно другое. Поэтому вдвойне приятно работать для прекрасных дам», — признался Денис Желтоухов.


 

 

Открыть концертную программу народному артисту помог младший детский хор музыкальной школы № 1. За их выступлением в зрительном зале внимательно следили и две дочки Дениса Желтоухова. С другими хабаровчанками они услышали песни и стихи о любви, Арсений Морозов разбавил программу зажигательным степом, а аккордеонист Виктор Стеценко и трубач Максим Рукин исполнили несколько романтичных мелодий.


 

«К каждому концерту готовимся особенно, и к этому в том числе. Выбрали специальные произведения, которые могут затронуть женские сердца. Для нас всегда важна публика, а женская — вдвойне. Репертуар отбирали тщательно, исходили из самой красоты произведений. Они отличаются большей нежностью, трепетом, романтичностью. Всем хабаровчанкам, всем дальневосточницам в преддверии 8 марта желаю любви, счастья. Пусть вас окружают самые добрые, самые нежные спутники, и пусть у вас всё будет хорошо», — отметил Максим Рукин.


 

 

Организаторы пообещали, что будут проводить подобные концерты чаще на разных площадках города. Это позволит сделать современная мобильная сцена.  

Больше фотографий с концерта смотрите в группе редакции РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» в социальной сети «ВКонтакте».

 
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