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В Ульчском районе за разлив топлива фирма заплатила почти два миллиона

В Ульчском районе за разлив топлива фирма заплатила почти два миллиона
Компания ответила рублём за перевернувшийся в 2015 году бензовоз
только что
Общество | Хабаровский край
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Фото: pixabay.com

В Хабаровском крае фирма заплатила почти два миллиона рублей за перевернувшийся бензовоз. С соответствующими требованиями в суд обратилась прокуратура.  

Инцидент произошёл ещё в октябре 2015 года. Как писало тогда РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», бензовоз попал в аварию в Комсомольском районе Хабаровского края, около 119-го километра автодороги Селихино — Николаевск-на-Амуре. Информация о ДТП поступила вечером 28 октября. Спецмашина на базе КамАЗа направлялась из посёлка Ягодного в Циммермановку. В результате опрокидывания повредилась цистерна с дизельным топливом — образовалась течь из-под клапана горловины. Бензовоз принадлежал предприятию «Циммермановское».

В результате происшествия нефтепродукты загрязнили свыше 500 квадратных метров земель, отнесённых к лесному фонду. Ущерб от загрязнения почв превысил 1,9 миллиона рублей. Результаты прокурорской проверки обстоятельств происшествия привели ООО «Циммермановское» в Ульчский районный суд, который удовлетворил в полном объёме требования надзорных органов и взыскал с виновной организации всю сумму причинённого ущерба.

Кроме того, как уточнили в пресс-службе прокуратуры Хабаровского края, по постановлениям прокурора суд привлёк ООО «Циммермановское» и его директора к административной ответственности за порчу земель. Штрафы на общую сумму 50 тысяч рублей уже оплачены.

 
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