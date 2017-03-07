Не всем хабаровчанам нравятся громкоговорители на улицах города

В социальной сети «ВКонтакте» жители Хабаровска обсуждают громкоговорители, установленные на автобусных остановках и в других местах массового скопления людей в городе. Паблик «Типичный Хабаровск» опубликовал опрос «Громкоговорители. Ваше мнение?». Многие хабаровчане жалуются на слишком громкий уровень звука и непотребный контент, который транслируют, а именно — большое количество рекламы. Большнство голосов жители города отдали за варианты ответов «Я — за, с ними веселее. Нормальный плейлист и качество звука» (26,9 %) и «Я — против, это навязывание» — 27,8 %. С разницей чуть менее одного процента в лидеры выбился вариант «против».





Как ранее сообщало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», громкоговорители на улицах установили в рамках проекта «Голос Хабаровска». Идею начали реализовывать в декабре прошлого года. Руководитель компании-владельца городской информационной сети «Голос Хабаровска» Николай Протасов отметил, что это, по сути, старое доброе радио, которое было в Советском Союзе. В первое время из динамиков действительно доносилась только музыка. Авторы проекта честно предупреждали о том, что в планах запустить и рекламные ролики. Это единственный способ заработать деньги на содержание самих установок. И вот это время настало, на остановках регулярно можно услышать информационные сообщения.





Автор материала, который опубликовал паблик в социальной сети, высказал мнение о том, что уровень звука превышает нормы. Также администраторы обнародовали диалог одной из подписчиц с представителем проекта «Голос Хабаровска».

«Снимите свою инициативу по установке динамиков в городе, пожалуйста, или хотя бы не пускайте по ним ничего. Динамики плохого качества и сильно искажают звук, кроме того, существенно загрязняют звуковую атмосферу в городе. Без них было спокойнее. А если вы еще 70 штук установите (СМИ сообщили, что вы уже установили 30), то мы по атмосфере превратимся в северный город Поднебесной», — заявила в разговоре с коммерческим директором «Голос Хабаровска» Наталья Выходцева (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены — прим. ред.).

«Наталья, благодарю за обращение. Сейчас все на стадии доработок. Мы меняем аудиобоксы. И скоро эфир будет интересным и информативным. Новости, театральная афиша, социальная реклама. Где именно плохое звучание?» — прозвучало от собеседника в ответ на претензии хабаровчанки.

По мнению женщины, некачественный звук издают динамики, установленные в районе площади имени Ленина и остановки «Дальневосточный Гуманитарный Университет». Однако нашлись и те, кому уличные громкоговорители вовсе не мешают. Любители музыки не замечают навязчивой рекламы.

«На новый год Синатру крутили, аж новогоднее настроение принесли», — поделился Иван Лобурь.

«Хорошая разрядка......музыка практически нейтральная», — рассказала Ольга Мухлынина.





Идея установки громкоговорителей носит в себе не только развлекательные функции: в случае возникновения ЧС по ним будут транслировать полезную информацию от МЧС. Динамики установлены на высоте четырёх метров. Это позволяет обезопасить имущество от вандалов. Кроме того, рядом с ними есть камеры видеонаблюдения. В этом году планируется установить ещё 15 динамиков к уже имеющимся 30.