Лицом к моде: в Хабаровске на Fashion Weekend показали стильные штучки

Жители краевого центра вновь прикоснулись к миру дизайнерского искусства — на выходных в Хабаровске прошёл Fashion Weekend. Представители Дальневосточного театра моды Анны Карпусь, который выступил главным организатором мероприятия, создали в одном из помещений «Платинум Арены» атмосферу бутика прет-а-порте с ноками салона красоты. Для посетителей подготовили демонстрацию авторских украшений ручной работы и презентацию нового бренда натуральной косметики в рамках ярмарки Fashion Market, а также показы коллекций одежды.

















Целью «Модного уик-энда», по словам организаторов, в первую очередь является знакомство хабаровчан с новыми трендами моды, стиля и красоты. Именно поэтому одним из ключевых событий в программе стали модные показы магазинов детской и взрослой одежды, а также демонстрация авторских линий одежды. Гвоздём мероприятия стало дефиле моделей в нарядах от Елены Рудермель — известный дальневосточный дизайнер представила свою десятую по счёту коллекцию «Элегия», посвящённую сезону весна-лето 2017. Натуральные оттенки льна в сочетании с зелёным шёлком, вырезанные вручную нежные лепестки декора и сложный крой в её платьях сочетаются с чёткими линиями и мягкими складками. Творения Рудермель уже получили положительные оценки критиков на неделе моды в Санкт-Петербурге.

















«Элегия» — это меланхоличное настроение. У нас на Дальнем Востоке очень холодная зима, и моя коллекция отражает то состояние души, когда женщина с трепетом ждёт приближения весны, пробуждения новой жизни», — объяснила кутюрье.

















В модном показе приняли участие выпускницы Дальневосточного театра моды Анны Карпусь. Среди них и дипломанты конкурса красоты «Мисс Дальний Восток», в том числе обладательница титула «Мисс зрительских симпатий» Екатерина Шкуро. Не остались без внимания и юные хабаровчанки, которые только учатся быть принцессами — они демонстрировали детские коллекции одежды, представленные в популярных интернет-магазинах. Аплодисментами зрители наградили и показ нижнего белья – новую коллекцию неглиже представили салоны Хабаровска.

















«Я рассчитывала увидеть демонстрацию одежды от Лены Рудермель, но была приятно удивлена, что организаторы подготовили ещё и показ детских стильных вещей. И очень приятно было посмотреть на то, как непринуждённо и раскованно вели себя начинающие модели, которым лет 8-10, быть может. Как они позировали, как ходили — это здорово», — рассказала корреспонденту РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» гостья Fashion Weekend Ольга Орлова.

















С восторгом посетители приняли и дефиле от конструкторского бюро «Стартер». Эти художники представили коллекцию одежды в классических линиях с использованием ярких красок, чёрного цвета и оригинальных деталей — необычных поясов и карманов. Как ранее писало агентство, на создание линии одежды для красивых и сильных женщин дизайнеров вдохновили небо, пространство, авиация и свобода.

Информационными партнёрами проекта выступили РИА «Восток-Медиа», радио Energy, Geometria.ru, DV-Reclama, «Макс-Медиа ДВ», а также информационный портал «ХабИнфо». Прямую трансляцию обеспечивало Cam DV.