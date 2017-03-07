Сегодня вторник, 07 марта 2017 года, 10:53
В Приморье участники фестиваля ЛГБТ пожаловались в Генпрокуратуру
В Приморье участники фестиваля ЛГБТ пожаловались в Генпрокуратуру
Военные городки Хабаровского края начнут готовить к зиме весной
Военные городки Хабаровского края начнут готовить к зиме весной
Приморцы могут получить в электронном виде ещё 4 выписки Росреестра
Приморцы могут получить в электронном виде ещё 4 выписки Росреестра
Лицом к моде: в Хабаровске на Fashion Weekend показали стильные штучки
Лицом к моде: в Хабаровске на Fashion Weekend показали стильные штучки
Президент России добавил в программу ВЭФ турнир по дзюдо
Президент России добавил в программу ВЭФ турнир по дзюдо
Регионы:


Популярное
вчера, 20:57
Дерзкое ограбление ювелирного во Владивостоке попало на камеру
вчера, 15:11
Японцы привезли во Владивосток знаменитый лук по 250 рублей за штуку
вчера, 17:30
Поликлиника № 10 вызвала больше всего нареканий у хабаровчан
вчера, 12:40
Руководство "Адмирала" выступило с заявлением по тренерскому составу
вчера, 15:19
Дату открытия гостиницы Hyatt во Владивостоке снова перенесли
вчера, 11:51
В Приморье алкоголик зарезал молодого контрактника
сегодня, 07:00
Стало известно, когда в Приморье потеплеет
вчера, 12:20
Владелец внедорожника в Хабаровске придавил бомжа на помойке
вчера, 12:23
Дорожная инспекция Владивостока поменяла номера телефонов
вчера, 17:08
Приморские полицейские расследуют дело браконьера на снегоходе

Обсуждаемое
вчера, 15:11
9

Японцы привезли во Владивосток знаменитый лук по 250 рублей за штуку
вчера, 15:19
6

Дату открытия гостиницы Hyatt во Владивостоке снова перенесли
вчера, 11:51
5

В Приморье алкоголик зарезал молодого контрактника
вчера, 17:30
4

Поликлиника № 10 вызвала больше всего нареканий у хабаровчан
вчера, 11:34
2

Приморским дачникам пообещали ещё одну электричку
вчера, 12:20
2

Владелец внедорожника в Хабаровске придавил бомжа на помойке
вчера, 11:01
1

Воспитанники "Паруса надежды" научились собирать автомат Калашникова
вчера, 17:08
1

Приморские полицейские расследуют дело браконьера на снегоходе
вчера, 20:57
1

Дерзкое ограбление ювелирного во Владивостоке попало на камеру
вчера, 11:05
В Хабаровском крае построят 12 мусороперегрузочных станций
Народный топ новостей

Гость
Сергей Катырин: мы можем дать бизнесу 800 миллиардов на развитие вчера, 09:36
Сергей Катырин: мы можем дать бизнесу 800 миллиардов на развитие
Андрей Мартемьянов: наш девиз — "Если не мы, то кто?" 28.02.2017
Андрей Мартемьянов: наш девиз — "Если не мы, то кто?"

Актуально
На Камчатке обсудили актуальные проекты рыбной отрасли вчера, 11:20
На Камчатке обсудили актуальные проекты рыбной отрасли
Рыбокомбинат "Островной" выходит на всероссийский рынок 01.03.2017
Рыбокомбинат "Островной" выходит на всероссийский рынок
Рыбаки попросили главу правительства РФ поддержать аквакультуру 28.02.2017
Рыбаки попросили главу правительства РФ поддержать аквакультуру


Опрос

Какими госуслугами вы чаще всего пользуетесь через Интернет?


Вы можете выбрать несколько вариантов ответа

Всего проголосовало: 19



Система Orphus

Лицом к моде: в Хабаровске на Fashion Weekend показали стильные штучки

Лицом к моде: в Хабаровске на Fashion Weekend показали стильные штучки
Для гостей приготовили выставку одежды и аксессуаров, а также дефиле
полчаса назад
Общество | Хабаровский край
Версия для печати
Понравилось: 0

Фото: Дальневосточный театр моды Анны Карпусь

Жители краевого центра вновь прикоснулись к миру дизайнерского искусства — на выходных в Хабаровске прошёл Fashion Weekend. Представители Дальневосточного театра моды Анны Карпусь, который выступил главным организатором мероприятия, создали в одном из помещений «Платинум Арены» атмосферу бутика прет-а-порте с ноками салона красоты. Для посетителей подготовили демонстрацию авторских украшений ручной работы и презентацию нового бренда натуральной косметики в рамках ярмарки Fashion Market, а также показы коллекций одежды.


 

 

 

 

Целью «Модного уик-энда», по словам организаторов, в первую очередь является знакомство хабаровчан с новыми трендами моды, стиля и красоты. Именно поэтому одним из ключевых событий в программе стали модные показы магазинов детской и взрослой одежды, а также демонстрация авторских линий одежды. Гвоздём мероприятия стало дефиле моделей в нарядах от Елены Рудермель — известный дальневосточный дизайнер представила свою десятую по счёту коллекцию «Элегия», посвящённую сезону весна-лето 2017. Натуральные оттенки льна в сочетании с зелёным шёлком, вырезанные вручную нежные лепестки декора и сложный крой в её платьях сочетаются с чёткими линиями и мягкими складками. Творения Рудермель уже получили положительные оценки критиков на неделе моды в Санкт-Петербурге.


 

 

 

 

«Элегия» — это меланхоличное настроение. У нас на Дальнем Востоке очень холодная зима, и моя коллекция отражает то состояние души, когда женщина с трепетом ждёт приближения весны, пробуждения новой жизни», — объяснила кутюрье.


 

 

 

 

В модном показе приняли участие выпускницы Дальневосточного театра моды Анны Карпусь. Среди них и дипломанты конкурса красоты «Мисс Дальний Восток», в том числе обладательница титула «Мисс зрительских симпатий» Екатерина Шкуро. Не остались без внимания и юные хабаровчанки, которые только учатся быть принцессами — они демонстрировали детские коллекции одежды, представленные в популярных интернет-магазинах. Аплодисментами зрители наградили и показ нижнего белья – новую коллекцию неглиже представили салоны Хабаровска.


 

 

 

 

«Я рассчитывала увидеть демонстрацию одежды от Лены Рудермель, но была приятно удивлена, что организаторы подготовили ещё и показ детских стильных вещей. И очень приятно было посмотреть на то, как непринуждённо и раскованно вели себя начинающие модели, которым лет 8-10, быть может. Как они позировали, как ходили — это здорово», — рассказала корреспонденту РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» гостья Fashion Weekend Ольга Орлова.


 

 

 

 

С восторгом посетители приняли и дефиле от конструкторского бюро «Стартер». Эти художники представили коллекцию одежды в классических линиях с использованием ярких красок, чёрного цвета и оригинальных деталей — необычных поясов и карманов. Как ранее писало агентство, на создание линии одежды для красивых и сильных женщин дизайнеров вдохновили небо, пространство, авиация и свобода.

Информационными партнёрами проекта выступили РИА «Восток-Медиа», радио Energy, Geometria.ru, DV-Reclama, «Макс-Медиа ДВ», а также информационный портал «ХабИнфо». Прямую трансляцию обеспечивало Cam DV.

 
Добавляйте в свои контакты редакционный номер WhatsApp "Восток-Медиа"!
Мы ждем ваших комментариев, реплик и новостей.
Если вы хотите, чтобы о каком-то событии или происшествии узнали все, напишите нам.
+7 902 554 54 54
 

Комментарии


Ваше сообщение:
Введите код с картинки:   
Внимание!
Согласно статье 4 закона «О средствах массовой информации» в комментариях не допускается «разглашения сведений, составляющих государственную или иную специально охраняемую законом тайну, для распространения материалов, содержащих публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публично оправдывающих терроризм, других экстремистских материалов, а также материалов, пропагандирующих порнографию, культ насилия и жестокости». Также удаляются комментарии, содержащие ненормативную лексику и оскорбления.


Lentainform

Новости по теме

© 2001–2017 ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ
Региональное информационное агентство "Восток-Медиа"
Редакция в Приморском крае: 690091, г. Владивосток, ул. Тигровая, 30, 10 этаж. Тел.: +7 (423) 260-61-97, e-mail: agency@vostokmedia.com
Редакция в Хабаровском крае: 680063, г. Хабаровск, ул. П. Комарова, 3а, офис 403. Тел.: +7 (4212) 45-30-53, e-mail: habnews@vostokmedia.com
Рекламный отдел: +7 (423) 260-61-99, e-mail: info@vostokmedia.com, reklama@vostokmedia.com

Свидетельства о регистрации средств массовой информации:
ИА «Восток-Медиа» - ИА № ФС77-52802 от 08.02.2013 г., выдано Роскомнадзором.
Сетевое издание «Восток-Медиа» - Эл № ФС77-61690 от 01.05.2015 г., выдано Роскомнадзором.

Рейтинг@Mail.ru