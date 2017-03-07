Нарциссы и тюльпаны потеснили овощи в комсомольской теплице

В агрокомплексе Комсомольска-на-Амуре развивают новое направление — в теплицах рядом с зеленью и овощами впервые распустились цветы. Тюльпаны, гиацинты, крокусы, нарциссы — всего больше десяти тысяч бутонов, и это только на пробном участке.

Как сообщает программа «Вести-Хабаровск», каждый бутон распускается строго в назначенный час — растениям включают «весну» по расписанию. При температуре +5 градусов луковицы 16 недель хранятся в специальной камере. Затем цветам добавляют тепло и включают специальные лампы, которые восполняют недостаток солнца.

Директор агрокомплекса Антон Коляда признался, что цена на местные цветы конкурентоспособная. У предприятия уже есть определённая рентабельность, поэтому выращивать тюльпаны в Комсомольске стало выгодно. Пока в агрокомплексе не надеются полностью вытеснить привозную продукцию, но дополнить рынок своей, стоимость которой не зависит от валютных скачков, готовы уже сегодня. Если будет спрос, аграрии увеличат объёмы посадок.

РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» писало, что цветы в городских теплицах выращивают и в краевой столице. «Горзеленстрой» подготовил почти 12 тысяч тюльпанов. В подарок можно было заказать жёлтые, красные, белые, пурпурные, розовые, сиреневые, красно-жёлтые или бело-красные цветы. Однако ещё на прошлой неделе все цветы разобрали. Сейчас на предприятии раздают последние заказы.