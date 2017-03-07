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Комсомольчанка придумала кражу телефона, чтобы не ссориться с мужем

Комсомольчанка придумала кражу телефона, чтобы не ссориться с мужем
Женщина пыталась скрыть от него, что пропила деньги, вырученные за гаджет
полчаса назад
Общество | Хабаровский край
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Фото: pixabay.com

В Комсомольске-на-Амуре 32-летняя женщина решилась на ложный донос. Она сообщила в полицию, что у неё украли сотовый телефон, а сумму ущерба от пропажи оценила в 8,5 тысячи рублей. На самом деле местную жительницу никто не обворовывал, а своему гаджету она предпочла алкоголь.

Заявительница сдала свой мобильный телефон в ломбард. Вырученные деньги она потратила на спиртные напитки. Но комсомольчанка испугалась предстоящего конфликта с мужем, поэтому решила скрыть следы своих действий. Она обратилась к стражам правопорядка с заявлением о краже. Сотрудники полиции выяснили, что женщина солгала.

«В настоящее время уголовное дело, возбуждённое по признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 306 Уголовного кодекса Российской Федерации «Заведомо ложный донос», с обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу», — сообщили в пресс-службе управления МВД России по Хабаровскому краю.

Теперь жительнице Комсомольска грозит до двух лет решения свободы. До рассмотрения уголовного дела в суде она будет находиться под подпиской о невыезде.

 
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