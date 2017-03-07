Свой статус выходного дня сегодня отмечает воскресенье

В большинстве стран мира воскресенье является официальным выходным. Но именно сегодня, 7 марта, этот день «отмечает» свой фактический статус. Римский император Константин Великий в 321 году запретил в воскресенье работать и предписал отдыхать.

Ни одно распоряжение властей в истории не исполняли с таким удовольствием, как эдикт, посвящённый воскресенью. В этот день рынки закрывались, а государственные учреждения прекращали всякую деятельность за исключением операций по освобождению рабов. Никаких ограничений на земледельческие труды, в которых принимало участие подавляющее большинство населения, не налагалось.

До эдикта Константина граждане Римской империи отмечали в воскресенье День Солнца. Отголосок этой традиции сохранился в современном названии этого дня в ряде европейских языков. Константин несколько изменил традицию. А причиной тому послужил сон: накануне важнейшей битвы ему приснился крест на солнце и надпись, которая обещала победу с этим знаком. Сон оказался вещим, Константин действительно одержал победу. Потому-то император запретил физический труд в воскресенье и посвятил его Господу.

С тех пор в христианских странах воскресный день считается праздником — верующие обычно посещают церковь. В государствах, где официальной религией является ислам, а также в Израиле, воскресенье является обычным рабочим днём.