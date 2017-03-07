Во вторник в Хабаровске продолжается небольшой снегопад

Сегодня в городе немного теплее, чем в понедельник

В дальневосточной столице сегодня, 7 марта, вновь пасмурно. Преимущественно облачная погода продержится в Хабаровске до конца дня, как и осадки — снегопад, который начался накануне, продолжится до среды.

В утренние часы столбик термометра покажет отметку в -14…-12 градусов по Цельсию. Во второй половине дня воздух прогреется до -5…-3 градусов.





Воздушные массы движутся с западной стороны. Скорость ветра немного меньше, чем в понедельник — от трёх до восьми метров в секунду.