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Сильнейшие дзюдоисты России съедутся на турнир в Хабаровск

Сильнейшие дзюдоисты России съедутся на турнир в Хабаровск
В городе пройдёт традиционный турнир памяти Василия Ощепкова
только что
Спорт | Хабаровский край
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Фото: РИА "Восток-Медиа"

В дальневосточной столице в четвёртый раз пройдёт всероссийский турнир по дзюдо памяти одного из основоположников этого вида спорта в стране Василия Ощепкова. Ожидается, что участие в состязаниях примут 100 спортсменов из более чем 20 субъектов России.

Участники в возрасте от 18 лет посоревнуются в семи весовых категориях. За награды поборются и сильнейшие дзюдоисты страны. Почётным гостем турнира станет руководитель департамента развития спорта федерации дзюдо России Анатолий Ларюков.

«На турнир приедут представители более чем 20 субъектов страны. Это является великолепным показателем для любого турнира практически в любом виде спорта в России. Такое представительство мало кто собирает на подобных турнирах», — рассказал корреспонденту РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» исполнительный директор краевой федерации дзюдо Дмитрий Белов.

Победители турнира получат звания мастеров спорта и эксклюзивные медали, изготовленные по специальному заказу из драгоценных металлов. Так, награда для обладателя второго места сделана из 230 граммов чистого серебра, а медаль триумфаторов — из серебра с глубокой позолотой. Также по традиции обладатели первых мест и призёры получат Кубки и памятные статуэтки, а также солидные призовые — 100 тысяч рублей за победу и  50 тысяч за второе место.

Состязания пройдут 12 февраля в универсальном краевом спортивном комплексе стадиона имени Ленина. Начало турнира — в 11:00.

 
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