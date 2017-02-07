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В Хабаровском крае модернизируют речные пассажирские перевозки

В Хабаровском крае модернизируют речные пассажирские перевозки
В рамках навигации хотят открыть новое российско-китайское направление
только что
Общество | Хабаровский край
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Фото: РИА "Восток-Медиа"

В правительстве Хабаровского края обсудили подготовку к речной навигации. Из-за того, что на ЗАО «Амурские пассажирские перевозки» сложилась непростая финансовая ситуация, а также из-за убыточности некоторых направлений ремонтные работы выполняются не в полном объёме. Это может повлиять на сроки начала навигации. Чтобы полноценно подготовить флот, нужны дополнительные деньги, поэтому глава региона Вячеслав Шпорт поручил муниципальным властям проработать альтернативные схемы финансирования.

«Из года в год мы собираемся и совместно решаем вопросы, которые должны быть доведены до автоматизма. Ещё раз хочу напомнить, что организация пригородных перевозок — задача социальная. Услуга очень востребована нашими жителями. Руководители всех уровней власти должны это понимать и прикладывать максимум усилий к решению проблемы. Выход здесь один — каждый должен ответственно выполнять свои полномочия», — сообщил Вячеслав Шпорт.

Участники совещания сошлись во мнении, что одной из первоочерёдных задач стоит обновление флота: это позволит повысить эффективность всей системы и рентабельность. Вячеслав Шпорт поручил разработать план модернизации речных перевозок и активнее заняться развитием маршрутов в Китай. Как сообщает пресс-служба правительства региона, перспективным выглядит направление «Тунцзян — Хабаровск».

«Чтобы попасть в этот китайский город, туристы вынуждены делать большой крюк, добираясь автобусом сначала до таможенной границы в селе Нижнеленинское Еврейской автономной области. Открытие этого маршрута по воде позволит сэкономить более двух часов времени в пути», — отметил генеральный директор ЗАО «Амурские пассажирские перевозки» Игорь Меерсон.

В прошлом году перевозчик грозил сорвать навигацию. Как писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», в августе Игорь Меерсон пригрозил остановить теплоходы, если мэрия не вернёт ему долги за 2015 год. Городские чиновники обратились в Дальневосточную транспортную и городскую прокуратуры. Глава краевого центра Александр Соколов назвал угрозы речных перевозчиков прекратить обслуживание населения небывалым давлением на городские власти

 
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