В Хабаровском крае в этом году северный завоз начнётся в мае

В Хабаровском крае стартовала подготовка к северному завозу, в рамках которой в отдалённые районы отправят примерно 20 тысяч тонн угля и 25,6 тысячи тонн нефтепродуктов. Необходимые объёмы топлива подсчитали в министерстве ЖКХ региона. Энергоресурсы, которые ещё предстоит закупить, отправят в Аяно-Майский, Охотский, Тугуро-Чумиканский, Нанайский, Николаевский, имени Полины Осипенко и Ульчский районы.

«Окончательное количество ресурсов будет ещё корректироваться, — уточнили в министерстве. — После завершения отопительного периода в районах проведут инвентаризацию остатков. Их учтут при определении фактической потребности. Стоимость северного завоза станет известна позже, как только определятся поставщики».

По данным пресс-службы регионального правительства, оператор централизованных поставок ООО «Межрайтопливо» приступил к отбору поставщиков, перевальщиков и перевозчиков угля, дизельного топлива и моторного масла. Если конкурс завершится в установленные сроки, то первые поставки начнутся в мае. Завершить северный завоз планируют до 15 октября.

Как писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», в прошлом году в северные районы завезли 45,4 тысячи тонн топлива. Общая стоимость покупки и перевозки энергоресурсов составила 1,39 миллиарда рублей. На них для отдалённых территорий приобрели 21,3 тысячи тонн угля и 24,1 тысячи тонн нефтепродуктов.