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Центр реабилитации диких животных "Утёс" переводят на гособеспечение

Центр реабилитации диких животных "Утёс" переводят на гособеспечение
При этом решить имущественные вопросы властям оказалось проще, чем кадровые
только что
Общество | Хабаровский край
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Фото: РИА "Восток-Медиа"

Центр реабилитации диких животных «Утёс», расположенный недалеко от села Кутузовка района имени Лазо, переведут на государственное содержание. Об этом на пресс-конференции, посвящённой Году экологии в Хабаровском крае, рассказал заместитель министра природных ресурсов региона Виктор Бардюк.

«Такое политическое решение принято, и работа в этом направлении ведётся. Есть определённые сложности, связанные с тем, что в настоящее время мы не можем принять в штат краевого казённого учреждения «Служба по охране животного мира и особо охраняемых природных территорий Хабаровского края» ветеринара и зоотехника, чтобы они уже работали. Это не предусмотрено сейчас штатным расписанием. Мы отправили запрос в Минприроды России с просьбой разъяснить возможность создания этих должностей за счёт субвенций из средств федерального бюджета», — поделился замминистра.


 

РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» не раз писало о том, что центр «Утёс» регулярно испытывает нехватку средств на содержание и реабилитацию диких животных, которых в Кутузовку везут со всего региона. В мае 2015 года заместитель министра природных ресурсов Хабаровского края Александр Ермолин объяснил, что выделять средства сторонним, негосударственным организациям из бюджета даже на помощь животным не позволяет законодательство. Тогда же он озвучил информацию о том, что в качестве выхода из ситуации рассматривается переход «Утёса» в краевую собственность.

«Часть имущества уже на государственном балансе — это часть вольеров. По включению специалистов в штат вопрос решается. Средства потребуются значительные — в идеале это 10-12 миллионов рублей в год, сейчас, может быть, в два раза меньше», — добавил Виктор Бардюк.

По сей день финансирования не хватает, поэтому сотрудники центра придумывают разные способы, чтобы привлечь деньги. В прошлом месяце они запустили новую акцию — выдачу благодарностей с изображениями обитателей дальневосточной тайги людям в обмен на денежное пожертвование.

Как рассказал на сегодняшней пресс-конференции Виктор Бардюк, в прошлом году для нужд «Утёса» удалось найти внебюджетные источники. На эти деньги будут отремонтированы клетки и вольеры для диких «постояльцев», а также построены новые.


 

Председатель комитета по охране окружающей среды министерства природных ресурсов Хабаровского края Алексей Сабитов уточнил, что в реабилитационном центре рабочие также построили помещение для лечения тигров, в котором можно оперировать обездвиженных хищников.

 
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