В Хабаровске начали продавать паприку из теплиц JGC

Компания JGC Evergreen, занимающаяся выращиванием тепличных томатов и огурцов в дальневосточной столице, начала поставки паприки на местные прилавки. Пока разведение перца — эксперимент инвестора ТОР «Хабаровск», но, если продукт придётся по вкусу горожанам, его будут выращивать постоянно.

Перец в теплицах высадили в одно время с томатами и огурцами — в сентябре 2016 года. Однако период роста и созревания этого овоща занимает больше времени, поэтому первая местная паприка появилась на прилавках только в январе. Сейчас перец из теплиц отправляют в торговые точки раз в две недели.

«Это эксперимент. Мы решили в будущем расширить ассортиментную линию, и выбор пал, в том числе, на паприку. Мы решили изучить спрос на него, посмотреть реакцию покупателей и определить особенности выращивания данной продукции, рассчитать затраты. Сейчас смотрим, как люди реагируют на новинку. Многие пока говорят, что цена немного «невкусная». Но, тем не менее, берут, пробуют», — рассказала корреспонденту РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» менеджер планирования и контроля продаж компании JGC Evergreen Надежда Зарюта.

Перец оказался капризнее томатов и огурцов — овощу нужно больше тепла, света и ухода. Пока паприка растёт на одном гектаре с томатами, для него выдели пять отдельных рядков. Производителям сложно сказать, сколько они ещё будут собирать урожай, однако, по примерным подсчётам, сбор новинки завершится в июне. Если опыт окажется удачным, паприку в хабаровских теплицах будут выращивать постоянно. Не исключено, что в новом сезоне для покупателей начнут производить ещё несколько новинок.

А вот найти привычные огурцы JGC в краевой столице сейчас невозможно, поставки в магазины начнутся в конце февраля-начале марта. Пока же урожай дозревает в теплицах.

Как писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», расширить ассортимент урожая инвестор ТОР «Хабаровск» планирует за счёт строительства второй очереди теплиц. Одной из новинок, которая поступит на прилавки магазинов края уже в этом году, станет клубника.