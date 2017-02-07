Житель Амурска признал свою вину в смерти приятелей на рыбалке

В Амурске направили в суд уголовное дело в отношении местного жителя, которого обвиняют в гибели двух человек. Приятели ехали на автомобиле, лёд треснул под тяжестью машины, и она погрузилась в воду. Спастись удалось только водителю.

Как писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», 14 ноября 2016 года трое мужчин на машине Toyota Town Ace отправились из посёлка Эльбан на рыбалку. Проезжая через Сию, автомобиль провалился под лёд. Водитель 1961 года рождения смог спастись, а двое пассажиров 1953 и 1951 годов рождения утонули. 16 ноября спасатели МЧС обследовали дно и подняли тела погибших. Вытащить автомобиль из реки не удалось. Происшествие случилось примерно в 100 метрах от берега, глубина протоки в этом месте превышает три метра.

В пресс-службе прокуратуры Хабаровского края уточнили, что мужчины возвращались домой, когда произошла трагедия. Они ехали в не предназначенном для этого месте, несмотря на то, что за день лёд подтаял и на нём образовались полыньи и проталины. Водитель автомобиля двинулся в путь, не убедившись в безопасности и не высадив пассажиров.

В ходе предварительного следствия житель Амурска полностью признал свою и раскаялся в содеянном. Он активно способствовал раскрытию и расследованию преступления. Также суд может учесть, что обвиняемый оказывал помощь потерпевшим и добровольно возместил причинённый вред.