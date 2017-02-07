Учёные-биологи оценят поверхность и дно бухты Ванина

В этом году учёные-биологи Хабаровского края займутся обследованием акватории бухты Ванина. Им предстоит оценить комплексное воздействие работающего там грузового морского порта на окружающую среду. Об этом на пресс-конференции, посвящённой Году экологии в Хабаровском крае, рассказал заместитель министра природных ресурсов региона Виктор Бардюк.

«Центр лабораторного анализа и технических измерений по Дальневосточному федеральному округу уже проводил анализы воды на содержание взвешенных веществ и не выявил превышения норм. Естественно, предельно допустимой концентрации угля в воде у нас, к сожалению, нет, не предусмотрено. Но негативное воздействие на акваторию есть, и предприятие должно быть привлечено к ответственности за загрязнение водного участка. Для этого после схода льда, в навигационный период, будет проведено обследование дна специалистами-биологами. Будет проведена оценка воздействия и угольной, и глинозёмной пыли», — поделился он.

Как уточнил председатель комитета по охране окружающей среды министерства природных ресурсов Хабаровского края Алексей Сабитов, руководство «Порта Ванино» само выступило инициатором проверки, а региональное министерство помогло определиться с организацией, которая сможет сделать качественную оценку. Параллельно предприятие будет решать многолетнюю проблему угольной пыли, которая рассеивается вокруг во время перевалки грузов.

«Проблема порта Ванино возникла не сегодня и не вчера. Правительство края уже довольно долго занимается этой задачей. Был разработан долгосрочный план, включавший в себя конкретные мероприятия, которые порт и правительство должны были сделать для того, чтобы ситуация улучшилась. Всё, что касалось государственных органов власти — федеральных и краевых — было выполнено, но порт по каким-то непонятным для нас причинам свою часть мероприятий не сделал», — рассказал Алексей Сабитов, отметив, что срок окончания запланированных мер истёк в 2016 году.

Как писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», о проблеме угольной пыли в порту Ванино с новой силой пошли разговоры после того, как один из работников снял и разместил в Интернете ролики о загрязнении акватории и посёлка. После этого на предприятии прошло несколько проверок, в том числе и общественных.

В январе этого года губернатор Вячеслав Шпорт встречался с председателем совета директоров промышленного холдинга «Мечел», уголь которого преимущественно переваливается в ОАО «Порт Ванино». Они договорились, что на предприятии построят заградительные сооружения на площадках хранения угля, усилят работы по выполнению природоохранных требований и мониторингу состояния окружающей среды. После этого глава региона провёл встречу и с местными жителями, которые регулярно жалуются на чёрную пыль на улицах и в домах.