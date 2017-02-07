В Хабаровске расследуют смерть новорожденной девочки в больнице

В дальневосточной столице следователи продолжают выяснять все обстоятельства смерти новорожденной девочки в медицинском учреждении. Она скончалась 24 ноября 2016 года в родильном доме № 2. Малышка умерла через три дня после своего рождения. По данному факту правоохранители незамедлительно возбудили уголовное дело.

«В следственный отдел с заявлением о привлечении врачей к ответственности обратились родители ребёнка, по мнению которых, в трагедии виновны медики. Сейчас проводится полный комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего», — сообщил корреспонденту РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета России по Хабаровскому краю по взаимодействию со СМИ Илья Гудков.

Уголовное дело правоохранители возбудили по статье соответствующего кодекса Российской Федерации «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей». В ходе расследования специалисты дадут оценку действиям персонала хабаровского родильного дома № 2, а также качеству оказанной новорожденному ребёнку медицинской помощи.