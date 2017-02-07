Ошпаренные ноги ребёнка стоили комсомольчанке места в детском саду

В Комсомольске-на-Амуре оставленный без присмотра двухлетний малыш получил ожоги ступней. Няня детского сада поставила ребёнка в поддон, чтобы подмыть, и отлучилась. В это время из крана пошла горячая вода, которая ошпарила воспитаннику учреждения ноги.

«По факту нанесения ожогов ребёнку в детском саду была проведена проверка, в ходе которой в рамках действующего законодательства было определение об отказе в возбуждении дела об административном правонарушении. Это произошло, поскольку у воспитателя не было умысла причинить травму ребёнку», — рассказала корреспонденту РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» руководитель пресс-службы управления МВД России по Комсомольску-на-Амуре Юлия Ким.

Сейчас пострадавший малыш находится на амбулаторном лечении, его состояние врачи оценивают как удовлетворительное, жизни ребёнка ничего не угрожает. Сотрудницу детского сада уже уволили.

«Сотрудница, по недосмотру которой ребёнок получил ожоги, у нас уже не работает. Мы уволили её сразу же после инцидента», — сообщила заведующая детским садом № 11 Юлия Васюхно.

Между тем это не единственное подобное происшествие, случившееся в Комсомольске-на-Амуре. В конце января ожоги получили несколько воспитанников двух детских садов.