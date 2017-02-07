Организаторы определили дату "Тотального диктанта" в Хабаровске

Организаторы ежегодной образовательной акции «Тотальный диктант» определили дату её проведения. В этом году хабаровчане вместе с участниками из других городов и стран проверят свои знания русского языка 8 апреля. Текст для проведения диктанта уже готов, сейчас эксперты составляют к нему комментарии, которыми будут пользоваться проверяющие. Имя автора пока не разглашается.

«Тотальный диктант» в 2016 году прошёл на всех шести континентах, в нём приняли участие жители 69 стран мира. Удивительно, но самой крупной площадкой в прошлом году стал ледовый холл Таллина, где диктант читал актёр и продюсер Леонид Ярмольник. На эту площадку пришли 2300 человек. Это было очень приятно, учитывая, что в странах Прибалтики сохраняется сложная политическая ситуация», — рассказала корреспонденту РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» руководитель проекта «Тотальный диктант» Ольга Ребковец.

По её словам, дату проведения акции определили на конференции экспертов и организаторов проекта. Итоги прошлого года показали, что участники знают русский язык на достаточно высоком уровне.

«Дату определили совсем недавно. Сейчас координаторы в разных городах мира начинают включаться в работу по проведению диктанта 8 апреля», — сообщила Ольга Ребковец.

Как писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», в прошлом году только трое горожан справились с работой на «отлично». «Тотальный диктант» прошёл тогда на шести площадках краевого центра. Автором текста стал российский поэт, драматург и сценарист Андрей Усачёв.