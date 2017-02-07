Экологи: рыбу из Амура можно есть, не переживая за здоровье

Рыба, обитающая в реке Амур, пригодна в пищу и не опасна для здоровья, а качество самой речной воды за последние пять лет не ухудшается. Такие данные на пресс-конференции, посвящённой Году экологии в Хабаровском крае, озвучил заместитель министра природных ресурсов региона Виктор Бардюк.

«Здесь с 2006 года есть большой прогресс. Жители края сами ощущают, что и вода не пахнет, и рыба безопасная — её можно без вреда есть в последние пять лет. Все 100 % проб рыбы, которые забирают специалисты, соответствуют санитарно-гигиеническим нормативам по химическим показателям», — поделился он.

Как писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», после масштабного наводнения 2013 года всё следующее лето специалисты вели исследования качества воды в реках Амур и Уссури. При этом они отметили улучшение качества воды по всем основным показателям. Как отмечал тогда Виктор Бардюк, в главной реке края оно перешло, если простыми словами, из категории «грязная» в категорию «загрязнённая».

«По воде у нас региональная специфика так же, как и по воздуху, очень сильна. Мы живём на берегу Амура — крупнейшей трансграничной реки Евразии, которая собирает свои воды с трёх государств, а по России — из пяти субъектов, и Хабаровский край расположен в самом нижнем течении. Естественно, на правительство региона это накладывает определённые обязательства, как на территории края, так и за его пределами, по координации действий, направленных на улучшение качества водных ресурсов», — отметил Виктор Бардюк.