В аварии на трассе Хабаровск — Комсомольск погибли два человека

По предварительным данным, один из автомобилей выехал на встречную полосу

В Хабаровском крае в дорожно-транспортном происшествии сегодня, 7 февраля, погибли два человека — мужчина и женщина. Авария произошла около 9:30 в районе 348 километра трассы от дальневосточной столицы до Комсомольска-на-Амуре.

«В аварии приняли участие три автомобиля. Сейчас на месте происшествия находится следственная группа, все данные о ДТП и о пострадавших уточняются», — сообщил корреспонденту РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» сотрудник отдела пропаганды краевой ГИБДД Вячеслав Бондарев.

Предположительно авария произошла из-за того, что одно из транспортных средств выехало на встречную полосу. Известно, что в зоне происшествия ухудшились условия из-за снега. На проезжей части образовалась наледь.