Бегунья из Комсомольска побила рекорд России

В Новочебоксарске завершилось первенство России по лёгкой атлетике среди юниоров. Представители Хабаровского края вернулись с тремя медалями: Елена Паушкина завоевала золото в беге на дистанциях 1,5 тысячи и три тысячи метров, а Анастасия Махрова стала второй в беге с препятствиями на две тысячи метров. При этом спортсменка побила рекорд России на этой дистанции.

Чтобы встать на первую ступень пьедестала, комсомольчанке не хватило меньше одной секунды — Анна Тропина из Свердловской области обогнала её и также побила рекорд страны, который среди девушек до 20 лет составляет 6:25. Анастасия Махрова преодолела дистанцию за 6:24.

«Своим выступлением в целом довольна. Я и Анна Тропина преодолели рубеж рекорда России. Проиграла меньше секунды на финише, но это делает меня ещё упорней и подхлестывает тренироваться», — рассказала корреспонденту РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» Анастасия Махрова.

Выступлением на первенстве России спортсменка завершила зимний сезон и сейчас отправляется в отпуск. После небольшой передышки комсомольчанка приступит к тренировкам и подготовке к первенствам города и края, которые начнутся весной этого года.

Ещё одна представительница Хабаровского края Ольга Паушкина стала шестой в беге на дистанции 1,5 тысячи метров и седьмой — на дистанции три тысячи метров. Полина Лунёва остановилась в шаге от медалей, заняв четвёртое место в беге с препятствиями на 1,5 тысячи метров. Такого же результата добился Александр Николаев в беге на 200 метров. Никита Никишин стал пятым в беге на 60 метров в барьерами.