В хабаровском детском саду родители "поймали с поличным" жуков в каше

В Хабаровске родители воспитанников детского сада № 16 обнаружили в крупе живые добавки. После того, как к ним попали снимки каши с жуками, взрослые, не дожидаясь прокурорской проверки, сами проверили запасы в учреждении.

«Достаёт баночку с холодильника с кашей, а там — жуки. Нам остаётся идти и смотреть крупу. И там было жуков предостаточно», — сообщила корреспонденту телеканала «Вести-Хабаровск» мать воспитанницы детского сада Анна Мельникова.

Взволнованные родители обнаружили, что крупа, в которой нашли насекомых, уже заканчивается, а значит, ею могли кормить детей продолжительное время. Кроме жуков, в еде дошколятам попадались куриные крылья с перьями, но руководство учреждения обратило на проблемы пристальное внимание только после проверки родительского комитета.

«Устранили по ходу проверки всё. Завхоз понесла наказание, уволен повар, сегодня до двух часов отрабатывает последний день», — объяснила заведующая детским садом № 16 Анастасия Журавлёва.

Воспитателю, которая сообщила о внеплановых изменениях в детском рационе, грозит увольнение. Между тем, ситуацию взяли на контроль специалисты территориальных управлений Роспотребнадзора и Россельхознадзора.

«Если вредители хлебных запасов находятся в крупе, значит, их экскременты остаются, что влияет на качество крупы. Естественно, что она токсична. Это может проявляться как в виде аллергической реакции, так и на желудочно-кишечном тракте», — рассказала госинспектор управления Россельхознадзора по краю и ЕАО Любовь Кузнечик.

Как писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», в прошлом году насекомых нашли в запасах детских садов № 49 и 128. В первом случае специалисты обнаружили вредителей в ячменно-перловой крупе и пшене, а во втором — в рисе, пшене, перловке и других культурах. Заражённые продукты питания запретили к использованию.