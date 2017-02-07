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Экологи: в Хабаровском крае стало легче дышать

Экологи: в Хабаровском крае стало легче дышать
Воздух стал чище благодаря газификации объектов энергетики и крупных предприятий
10 минут назад
Общество | Хабаровский край
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Фото: РИА "Восток-Медиа"

Качество атмосферного воздуха в Хабаровском крае становится лучше. Это позволило, в частности, вывести Хабаровск и Комсомольск-на-Амуре, а также десятки других населённых пунктов региона вывести из перечня городов с наибольшим уровнем загрязнения. Об этом на пресс-конференции, посвящённой Году экологии в Хабаровском крае, заявил заместитель министра природных ресурсов Хабаровского края Виктор Бардюк.

«Улучшение качества воздуха связано с переводом на газ основных объектов энергетики. Плюс к этому — установка газоочистных установок на крупнейших предприятиях края. Это позволило за последние 10 лет на 15 процентов снизить уровень выброса вредных веществ в атмосферу», — отметил он, уточнив, что сейчас речь идёт о выбросах 110 тысяч тонн таких веществ в год, тогда как раньше, эта цифра превышала 150-170 тысяч тонн.

Виктор Бардюк уточнил, что есть определённая региональная составляющая, которая по-прежнему негативно влияет на качество атмосферного воздуха — это традиция жителей соседней Китайской Народной Республики по открытому сжиганию травы и рисовой соломы. Как писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», из-за сложившейся розы ветров каждый год весной и осенью жители края вынуждены дышать этими продуктами горения. Замминистра сообщил, что власти сопредельных территорий продолжают обсуждать пути решения этой проблемы.

Как дополнил председатель комитета по охране окружающей среды министерства природных ресурсов Хабаровского края Алексей Сабитов, в текущем году руководство хабаровской ТЭЦ № 1 запланировало перевести на газ последний, четвёртый котлоагрегат, что позволит снизить ещё на 15 процентов количество вредных выбросов предприятия в атмосферу. На это потребуется около 150 миллионов рублей. Комсомольский-на-Амуре авиационный завод имени Гагарина также запланировал установить новое оборудование по очистке газа и заложил на эти цели четыре миллиона рублей.

 
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